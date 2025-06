Fayçal Sahraoui, nouvelle figure de proue du Stade Rochelais en NF2

Fayçal Sahraoui, passé par le terrain en tant que meneur de jeu de Rupella, par l’arbitrage au plus haut niveau, et désormais par la formation, prend les rênes de l’équipe féminine du Stade Rochelais évoluant en Nationale 2 (NF2). Une nomination qui prolonge l’engagement de longue date de ce passionné dans le développement du basket rochelais.

Une suite logique pour un homme du club

Le Stade Rochelais féminine, maintenu de justesse en NF2 à l’issue d’une saison 2024-2025 difficile, a décidé de miser sur la continuité et la fidélité au club. En succédant à Léo Dalger, Fayçal Sahraoui incarne cette transition douce et réfléchie. Actif depuis trois ans dans l’association avec les jeunes U13 garçons et U15 filles, le nouveau coach a aussi été à l’origine de la création de l’école d’arbitrage du club. Il vient tout juste d’obtenir le DEJEPS, le diplôme nécessaire pour encadrer une équipe au niveau national.

« Je suis reconnaissant envers le président pour la confiance qu’il m’accorde. C’est une suite logique par rapport aux différentes missions qu’il me confie », a réagi l’intéressé au micro de Sud-Ouest.

Miser sur la formation et les jeunes talents

Le club, dirigé par Cyril Moiroud, reste fidèle à son projet basé sur la formation, malgré un budget bien en deçà de la moyenne des clubs de NF2. « On fait fonctionner la formation. Les jeunes issues du club ont du temps de jeu, et nous ouvrons aussi nos portes aux jeunes Espoirs extérieures en manque de minutes », explique-t-il, tout en saluant l’investissement d’Alice Vérine, capitaine historique qui vient de raccrocher.

Dans un fonctionnement toujours très distinct des professionnels du Stade Rochelais, le secteur féminin s’appuie sur 20 coaches, 3 salariés et de nombreux bénévoles. Une organisation que Sahraoui contribuera à renforcer, puisqu’il devient également responsable technique de l’association.

« En lien avec Fred (Beuzelin), j’apporterai mon concours sur l’ensemble des projets sportifs : stages, tournois, camps… », explique-t-il. Un rôle large, à la hauteur de la place qu’occupe Fayçal Sahraoui dans le paysage du basket local.