Gérald Ayayi XXL mais « s’en veut » dans la défaite face à l’ASVEL… avant d’affronter son frère en playoffs ?

Un record sans réjouissance. Après la grosse défaite du Cholet Basket à la Meilleraie face à l’ASVEL ce dimanche 4 mai, Gérald Ayayi (1,91m, 23 ans) n’a pas caché son amertume à nos confrères de Ouest-France.

Le jeune arrière/ailier ressortait pourtant d’une performance individuelle éclatante, avec 30 points : un record en carrière. Mais Ayayi ne veut pas la retenir, « elle n’était pas dans une victoire ». Pire, le jeune joueur s’en « veut un peu, de ne pas avoir profité d’être bien pour plus impliquer mes coéquipiers. »

« Jamais Cholet ne gagnera quand un joueur met 30 points. »

Sévère, il estime que sa performance individuelle dénote avec ce qui fait l’essence du basket choletais. « Jamais CB ne gagnera quand un joueur met 30 points. Il faut que tout le monde soit impliqué et quelques joueurs à 10-15 points. C’est notre ADN. »

Cholet a toutefois des arguments pour relativiser : il manquait trois joueurs majeurs. Bastien Vautier est dans la dernière phase de soin de sa blessure au pied. Chris-Ebou Ndow a rejoint l’infirmerie, et Nathan de Sousa (1,87 m, 22 ans) ne pouvait pas tenir sa place non plus. Des absences qui pèsent dans la balance lorsqu’il faut « faire un match parfait face à une équipe de niveau EuroLeague », décrivait le coach choletais Fabrice Lefrançois après la rencontre.

Une fin de saison avant… des playoffs fratricides ?

Avec cette défaite contre l’ASVEL lors de la 28e journée de Betclic Elite, il reste deux matchs aux hommes de Fabrice Lefrançois pour assurer leur quatrième place au classement, derrière Monaco, l’ASVEL et le Paris Basketball.

Leur place au pied du podium peut même être assurée contre Nancy dès le 10 mai à domicile, avant de se déplacer sur le parquet de Bourg-en-Bresse pour clore cette saison régulière. Actuellement cinquième, juste derrière CB, la JL Bourg devrait en toute vraisemblance finir à cette même place. Elle serait alors l’adversaire des Choletais au premier tour des playoffs.

De quoi offrir à Gérald Ayayi une confrontation avec son frère, Joël Ayayi (1,93 m, 25 ans), qui évolue à la JL cette saison. Une perspective excitante pour les deux joueurs, que leurs proches n’essaient pas de minimiser : « Ils nous laissent nous chamailler », confie-t-il.

D’ici là, Cholet doit donc l’emporter contre le SLUC le week-end prochain pour valider ce scénario, et par la même occasion éteindre le début de mauvaise dynamique : les coéquipiers de T.J. Campbell et Mohamed Diawara restent sur deux défaites de rang.