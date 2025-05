Invaincue depuis la Leaders Cup, l’ASVEL en démonstration à Cholet !

Ces derniers temps, personne ne parlait trop de l’ASVEL, restée dans l’ombre des séries de playoffs de l’AS Monaco et du Paris Basketball. Pourtant, sans faire de bruit, c’est bien Villeurbanne qui est l’équipe en forme de Betclic ÉLITE, invaincue depuis la Leaders Cup, avec une neuvième victoire de rang engrangée ce dimanche. Et pas n’importe où, à Cholet (75-94), chez le quatrième larron du Top 4.

Un succès en forme de démonstration, avec un écart qui a atteint les 29 points (62-91, 36e minute), qui avait tout de la vengeance après le match chipé à l’aller par Cholet à l’Astroballe (87-101), à une époque où Andre Roberson était encore pigiste à CB. « C’est la seule équipe qui est venue nous battre à domicile et on s’est souvenu de cela », acquiesce Nando De Colo (16 points à 5/6, 4 rebonds et 4 passes décisives), enfant de l’Académie Gautier, au micro de DAZN. « Pierric a mis un gros point d’exclamation là-dessus dans la préparation. »

L’ASVEL fonce vers la première place

Cette fois, Andre Roberson a apporté son activité à l’ASVEL (6 points et 10 rebonds, +27 de +/-) et les Rhodaniens ont régné sur les débats. « On a bien maîtrisé le match en mettant l’intensité que l’on voulait, c’est un beau travail d’équipe », applaudit De Colo. « On a su créer un écart assez tôt », renchérit un autre revenant, Neal Sako (13 points et 9 rebonds). « On a imposé notre dureté en défense et on a su partager le ballon en attaque pour trouver des shoots ouverts. C’est une bonne victoire, il faut construire dessus pour continuer à progresser. »

Comme à la maison 😏@NandoDeColo marque un nouveau retour à la Meilleraie par une victoire et le titre de MVP 🔥@LDLCASVEL #BetclicELITE pic.twitter.com/Ln4WlLPr2H — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) May 4, 2025

Alors que sa dernière défaite en championnat remonte au 9 février à Paris (96-111), l’ASVEL a définitivement verrouillé sa place dans le Top 3 et lorgne plus que jamais sur la première place, qu’elle occupe seule ce dimanche (22v-6d), avec un match de plus que Monaco et Paris.

Un record en vain pour Ayayi

Surtout, les Villeurbannais ont envoyé un message fort à Cholet, leur montrant qu’un monde séparait encore l’équipe surprise du championnat des trois pensionnaires d’EuroLeague. Alors que CB considérait cette affiche comme « une bénédiction », les hommes de Fabrice Lefrançois ont été surclassés, certes diminués (De Sousa, Ndow et Vautier absents), mais surtout incapables de trouver une alternative crédible derrière le festival de Gérald Ayayi, auteur de son record en carrière (30 points). Alors que la JL Bourg, cinquième, a retrouvé le chemin de la victoire contre Le Portel, il manque toujours un petit succès pour définitivement verrouiller sa quatrième place, synonyme d’avantage du terrain en quart de finale.