Cholet Basket perd Chris-Ebou Ndow pour la fin de saison

Coup dur pour Cholet Basket. Chris-Ebou Ndow (1,98 m, 31 ans), l’un des cadres de l’effectif 2024-2025, est sérieusement touché au niveau du torse et pourrait manquer la fin de saison, playoffs compris, rapporte Ouest-France. En Betclic ELITE, il tournait à 8,6 points et 5,4 rebonds en 23 matchs.

Blessé au niveau du torse lors d'une séance d'entraînement ce jeudi, Chris-Ebou Ndow doit passer des examens complémentaires pour estimer la durée exacte de son arrêt. C'est une possible fin de saison pour notre ailier-fort norvégien. Tout la #CBFAMILY lui souhaite un prompt… pic.twitter.com/S7BWW95Y4P — Cholet Basket (@CB_officiel) April 12, 2025

Cholet enchaîne les coups durs

Alors que Cholet Basket est toujours en course pour accrocher le Top 4 en Betclic ELITE, le club des Mauges doit faire face à un nouveau coup dur. Après la blessure de Bastien Vautier fin mars, c’est désormais Chris-Ebou Ndow qui rejoint l’infirmerie. L’ailier norvégien s’est blessé jeudi midi à l’entraînement. Selon Ouest-France, il souffre d’un muscle pectoral et pourrait ne plus rejouer cette saison.

Déjà forfait pour la réception de Nanterre ce samedi, Ndow doit passer des examens complémentaires, mais les premiers retours sont pessimistes. « Touché au niveau du torse, Chris-Ebou Ndow doit passer des examens complémentaires pour estimer la durée exacte de son indisponibilité. C’est une possible fin de saison pour notre ailier norvégien », a précisé le club.

Des stats solides dans les deux compétitions

Chris-Ebou Ndow avait un rôle important dans la rotation choletaise cette saison. En Betclic ELITE, il affichait des moyennes de 8,6 points, 5,4 rebonds et 0,8 passe décisive en 23 apparitions. En FIBA Europe Cup, ses statistiques étaient proches : 8,4 points, 5,6 rebonds et 1 passe décisive en 14 matchs joués. Un rendement régulier et précieux, particulièrement à l’aile.

Marché tendu pour les pigistes

Avec cette blessure, Cholet se retrouve désormais à devoir chercher non pas un, mais deux pigistes médicaux. Et la tâche s’annonce compliquée. « On n’arrive déjà pas à trouver un pigiste, j’ai du mal à imaginer qu’on puisse en recruter deux », a confié le directeur du club Cédric Colbaut dans Ouest-France.

La blessure de Ndow permet toutefois à Cholet d’élargir son champ de recherches au marché bosman, puisque l’international norvégien n’est pas JFL. Mais le marché reste limité à ce stade de la saison, et les pistes sérieuses semblent rares.