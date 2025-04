Bastien Vautier (Cholet) pourrait revenir avant la fin de la saison régulière

Bastien Vautier est absent de l’effectif de Cholet Basket depuis la demi-finale de FIBA Europe Cup contre le PAOK Salonique, qu’il n’a pas pu disputer. Ainsi, à l’arrêt depuis fin mars en raison d’une blessure au pied, la convalescence du pivot était estimé entre 6 à 8 semaines. D’après son entraîneur Fabrice Lefrançois, son joueur est dans les temps de passage pour revenir en fin de saison régulière.

Interrogé par Ouest-France, le technicien choletais a donné des nouvelles sur l’état de santé de Bastien Vautier (2,10 m, 26 ans) : « Peut-être un match avant, peut-être deux, au mieux, » a-t-il déclaré à propos d’une éventuelle date de retour. « Il a eu des examens rassurants cette semaine, il a commencé la rééducation sans botte et un tout début de réathlétisation. » Les deux derniers matchs de Cholet Basket sont programmés les 10 et 17 mai, respectivement contre Nancy et la JL Bourg.

Malgré la complexité de trouver un joueur à cette période de l’année, Cholet a tout de même enrôlé Darel Poirier pour cette fin de saison, en tant que remplaçant médical de Chris-Ebou Ndow qui a vu sa saison se terminer en raison d’une blessure au torse.