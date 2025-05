Kenny Atkinson, entraîneur de l’année en NBA après une saison historique avec Cleveland

L’Américain Kenny Atkinson, qui avait vécu l’été dernier une expérience intense en tant qu’adjoint de Vincent Collet avec l’équipe de France masculine, vient d’être sacré entraîneur de l’année en NBA. Un trophée prestigieux pour récompenser sa première saison exceptionnelle à la tête des Cleveland Cavaliers, leaders à l’Est avec 64 victoires. Il avait déjà été élu par ses pairs à la mi-avril.

Kenny Atkinson – Entraîneur de l’année avec les @cavs 🎖️🔝 pic.twitter.com/gbhzgrcRLv — NBA France (@NBAFRANCE) May 6, 2025

Une saison record pour Atkinson et Cleveland

Nommé à la tête des Cleveland Cavaliers à l’intersaison 2024, Kenny Atkinson (57 ans) a rapidement transformé une équipe compétitive en véritable machine à gagner. Passés de la 4e place à la première de la Conférence Est, les Cavs ont remporté 64 matchs en saison régulière, soit leur meilleur bilan depuis 2016 et le second passage de LeBron James. Trois séries de 12 victoires ou plus ont ponctué cet exercice historique, une première dans l’histoire de la franchise.

C’est la troisième fois qu’un coach des Cavaliers est honoré de la sorte, après Bill Fitch en 1976 et Mike Brown en 2009. Atkinson a été préféré à J.B. Bickerstaff (Detroit) et Ime Udoka (Houston) par un panel de 100 journalistes et personnalités des médias spécialisés.

Un lien toujours plus fort avec la France

L’ancien entraîneur des Brooklyn Nets, qui avait ensuite enchaîné les rôles d’adjoint à Los Angeles (Clippers) et Golden State, avait retrouvé un poste principal avec Cleveland cette saison. Mais c’est surtout son passage avec les Bleus à l’été 2024 qui a marqué un tournant personnel et professionnel pour lui.

Adjoint de Vincent Collet aux Jeux olympiques de Paris, Atkinson a contribué à la médaille d’argent remportée par l’équipe de France. Une expérience marquante : « Ça a changé ma vie. Je n’avais jamais expérimenté une telle intensité. J’ai encore les larmes aux yeux quand j’écoute la Marseillaise », confiait-il à L’Équipe en avril dernier.

Cette connexion franco-américaine ne s’est pas arrêtée là : Atkinson a fait appel à Vincent Collet, désormais consultant auprès des Cavaliers et présent avec l’équipe durant tous les playoffs. Un binôme qui fonctionne, à l’image de la belle dynamique enclenchée à Cleveland.

Cap sur les playoffs

Les Cavaliers ont validé leur billet pour le second tour des playoffs après avoir écarté facilement Miami au premier tour. Malgré une défaite inaugurale face à Indiana, l’équipe d’Atkinson reste une sérieuse prétendante pour une place en finale NBA. Et la présence de Vincent Collet dans les coulisses pourrait bien continuer à porter chance à l’ancien assistant des Bleus.