Les “grandes ambitions” de Francesco Tabellini, nouveau coach du Paris Basketball

Dans ses nouveaux locaux, le Paris Basketball a ouvert son nouveau chapitre en présentant officiellement son nouveau coach, l’Italien Francesco Tabellini, après avoir annoncé sa venue plus tôt dans la semaine.

WELCOME TO THE NEW HEAD COACH OF PARIS BASKETBALL : FRANCESCO TABELLINI ! 🖤❤️💙 pic.twitter.com/NvbQ3KIX55 — Paris Basketball (@ParisBasketball) June 30, 2025

Après trois saisons à Nymburk, en République tchèque, Francesco Tabellini aura la lourde tâche de succéder à Tiago Splitter, dont David Kahn a dressé les louanges avant d’entamer une nouvelle page. “Le travail de Tiago a été absolument incroyable. Il a laissé le système et les joueurs prendre le lead, tout en y ajoutant des modifications qui ont permis de gagner des titres”, a-t-il commenté.

Si le départ du Brésilien, qui “voulait retourner en NBA”, était inéluctable, les dirigeants parisiens ont “assez rapidement identifié Francesco Tabellini comme successeur”, présente David Kahn. “Il croit en les valeurs auxquelles nous croyons. Son équipe [Nymburk, ndlr.] a joué dur, a joué vite, avec une pression défensive, tout en mettant l’accent sur la prise de prendre les devants, de prendre le lead des rencontres. Ses équipes jouent comme nous avons joué. C’est pas loin d’être un ‘fit’ parfait pour le Paris Basketball”, conclut-il en regardant tout sourire son nouveau technicien.

Dominant en République tchèque où il a terminé le dernier championnat avec 57 victoires pour 8 défaites, Francesco Tabellini a aussi “montré qu’il pouvait coacher une équipe compétitive contre des équipes compétitives en Europe”, pose-t-il avec assurance. En témoigne le beau parcours de Nymburk en BCL la saison passée, qui s’est hissé jusqu’aux quarts de finale. “Je suis fier d’être le nouveau coach d’un club couronné de succès, qui propose un basket beau et divertissant à regarder”, sourit-il. “Les chiffres ont montré que son style pouvait apporter des résultats”, complète son président, certain de son recrutement. “Francesco a les épaules pour ce travail. Il parle simplement et avec assurance tout en restant très humble ; il a une forte confiance en lui. Je n’ai pas de doutes qu’il sera le coach le plus besogneux de la prochaine saison d’EuroLeague”.

Une identité inspirée du football italien

Francesco Tabellini a déjà des idées claires sur ce qu’il souhaite développer au club : “J’ai de grandes ambitions. Je veux reconstruire un environnement qui gagne, avec une équipe qui a une identité aussi proche que possible de la mienne. Pour moi, ce qui fait qu’une équipe gagne, c’est l’engagement des joueurs. Il faut que les sacrifices n’en soient pas réellement. Je veux que mes joueurs jouent chaque possession comme si leur vie en dépendait. Pour ça, j’aimerais leur faire chérir l’environnement, le système et le style de jeu ; pour qu’ils en prennent les pleins pouvoirs”, explique-t-il dans un anglais impeccable.

Pour développer son identité, Tabellini a été très tôt influencé par de grands managers, issus de sa première passion : “le football. J’étais fan de l’AC Milan, qui avait de très bons joueurs et un très bon coach : Arrigo Sacchi. Sacchi voulait gagner, mais gagner avec un style, avec la volonté de détruire l’adversaire. J’ai grandi et basculé au basket mais c’est resté dans mon esprit”.

Si de telles idées peuvent être développées sur les gazons italiens, le coach italien a dû “partir en République tchèque car en Italie, tu dois avoir de l’expérience pour obtenir un job. Mais personne ne te donne la chance d’en acquérir lorsque tu es jeune”, regrette-t-il. “Le fait que je sois là montre que le Paris Basketball travaille différemment des autres clubs, en donnant même la chance à des jeunes de proposer leur vision”, savoure Tabellini, “reconnaissant pour la magnifique opportunité”.

Un effectif remodelé, entre compatibilité et continuité

Pour imprégner le club de son identité, le technicien peut déjà compter sur “9 joueurs sous contrat”, que David Kahn a passé en revue. “Yakuba Ouattara, Léopold Cavalière et Enzo Shahrvin sont sous contrat, et reviennent. Sebastian Herrera également, il est un leader des vestiaires et apporte de la continuité. Côté staff, Julius Thomas assure lui aussi la continuité et devient ‘associated head coach’. Ce n’est pas un poste habituel en Europe, mais nous ne faisons pas des choses habituelles. C’est quelque chose de courant en NBA”, sourit David Kahn.

Paris a aussi “signé 5 joueurs : Allan Dokossi, Amath M’Baye et Joël Ayayi, qui connaissent le championnat. Jeremy Morgan, lui aussi familier du système français, revient de Jérusalem. Enfin Derek Willis nous rejoint en provenance d’Efes, nous avons perçu une compatibilité entre son profil et ce que veut développer l’équipe”, commente le président du club. Le Paris Basketball avance sur d’autres dossiers, à commencer par une prolongation de Nadir Hifi, mais “rien d’autre n’est finalisé pour le moment. Nous voulons prendre notre temps, le prochain match n’est pas demain”, confesse-t-il, détendu.

Au vu des forces en présence, Kahn s’attend en tout cas à une équipe “plus rapide et plus athlétique que l’an dernier. Francesco veut aussi devenir encore plus fort défensivement que l’an dernier”. Pas effrayé, l’entraîneur italien apprécie : “Je ne veux pas paraître arrogant, mais dans tout ce que je fais, je mets l’accent sur les performances. Je suis très exigeant avec moi-même, les attentes extérieures comme celles des médias ne m’influencent pas”.