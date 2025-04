Kenny Atkinson élu meilleur coach de NBA par ses pairs

Alors que les finalistes des trophées NBA de fin de saison vont être annoncés ce lundi 21 avril à 00h30 heure française, les trophées votés par les pairs tombent déjà. C’est le cas de celui de Coach de l’année, qui a été décerné par la NBCA (Association des coachs de NBA) à… Kenny Atkinson (Cleveland Cavaliers). De retour sur les bancs de NBA en tant que coach principal pour la première fois depuis 2020 avec Brooklyn, le new-yorkais a vécu une saison régulière rêvée. Son équipe a terminé en tête de la Conférence Est avec le deuxième meilleur bilan de la ligue : 64 victoires pour 18 défaites. Loin devant les prédictions qui étaient faites pour eux en début de saison. Mais le plus important débute maintenant pour eux, qui sont attendus en playoffs. Ils débuteront cette nuit du dimanche 20 au lundi 21 avril à 1h00 du matin, face au piégeux Miami Heat.

Cette récompense, qui devrait probablement précéder le trophée officiel décerné par la NBA, vient récompenser une saison régulière magnifique pour Cleveland. Ils terminent avec la meilleure attaque de la ligue, et la huitième meilleure défense. Le trio Donovan Mitchell – Darius Garland – Evan Mobley s’est montré homogène, terminant tous entre 18 et 24 points de moyenne. Mais c’est surtout le collectif qui a impressionné. Avec à la clé la révélation de joueurs de banc sortis de nulle part comme Ty Jerome ou Sam Merrill. Tout le monde a participé à l’effort, du 1er au 15e joueur de la rotation. Alors qu’on pensait qu’ils allaient s’essouffler après un gros début de saison, cela n’a pas du tout été le cas.

Atkinson, assistant de Vincent Collet avec l’équipe de France aux Jeux Olympiques, remet son nom dans le groupe des meilleurs coachs de la ligue. Les rôles se sont d’ailleurs inversés cette année, puisque c’est Collet qui s’est mis à sa disposition. Le technicien normand a servi un rôle de consultant à distance auprès d’Atkinson. « J’ai incorporé de nombreuses idées de Vincent Collet aux Cavs » a-t-il d’ailleurs confié plus tôt dans la saison. Alors quel rôle a vraiment eu l’ex-sélectionneur tricolore dans le succès de l’équipe, et dans la probable future obtention par Kenny Atkinson du COY ?

Congrats to Kenny Atkinson for being awarded the Michael H. Goldberg NBCA Coach of the Year Award by the National Basketball Coaches Association today!

No one deserves it more, Coach. #LetEmKnow pic.twitter.com/RSI1JQkCyX

— Cleveland Cavaliers (@cavs) April 19, 2025