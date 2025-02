Kenny Atkinson, meilleur bilan de NBA avec Cleveland : « J’ai incorporé de nombreuses idées de Vincent Collet aux Cavs »

Toujours doté du meilleur bilan de NBA avec les Cleveland Cavaliers (44v-10d), Kenny Atkinson (57 ans) a accordé une interview passionnante à plusieurs médias internationaux, dont BasketUSA, en marge du All-Star Game.

L’ancien meneur de jeu de Montpellier, Golbey-Épinal, Mulhouse, Nantes et Évreux a évoqué son influence internationale (« J’ai beaucoup plus appris en Europe qu’aux États-Unis », dit-il), et notamment sa relation avec Vincent Collet, désormais consultant aux Cavs, dont il a fait partie du staff lors des derniers Jeux Olympiques.

« Lors d’une discussion l’autre jour, je pensais justement à tous les grands coachs européens que j’ai eu la chance de côtoyer, et Vincent est l’un d’entre eux. Vous vous souvenez des Jeux, nous avons eu du mal en début de compétition, nous étions presque éliminés et grâce à son expérience et à son confiance dans le groupe, il a réussi à inverser la tendance et on a fini en finale contre la Team USA. Et vous savez, il fait partie de notre staff à Cleveland, dans un rôle de consultant. Il m’envoie un e-mail après chaque match pour me dire « coach, vous avez bien fait ça, vous pouvez améliorer cet aspect » et ça nous aide beaucoup. J’ai incorporé beaucoup de ses idées avec les Cavs. Et puis, avant tout c’est un bon ami. C’est ça le plus important. Notre amitié est très forte. […]

Et puis, il a perdu son père récemment donc je veux lui donner du temps. Mais il va venir avec nous à New York après le All-Star Game.