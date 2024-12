André Collet n’est plus

André Collet s’est allé à l’âge de 97 ans. Ancien président de l’AL Montivilliers et du Comité Départemental de Basket du 76, le père de Vincent Collet est resté un grand observateur du basketball jusqu’au bout, lui qui a bien sûr d’abord été joueur. En 2022, il avait raconté son parcours sur la page Facebook de l’A.L.Montivilliers :

« J’ai débuté à l’âge de 9 ans, à l’ALM. C’était à Sibran. Mon père (Jules) au départ était un footballeur puis il a fondé l’ALM (en 1932) et devint président du club de basket. A l’époque, on n’avait pas encore la salle, il y avait deux terrains. Un instituteur, Francis Ferray, s’occupait des gosses de mon âge. C’est lui qui a fait le renouveau (sic) du basket à l’ALM. […] Avec les jeunes de mon âge, on a été promus en équipe 1 puis nous furent champions de Haute-Normandie après avoir battu St-Thomas (en 1948, NDLR). »