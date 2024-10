Vincent Collet explique son rôle avec Cleveland en NBA

Vincent Collet rêvait de la NBA depuis des années. Maintenant libéré de ses fonctions avec l’équipe de France, il a pu saisir l’opportunité qui lui était tendue. Après une première expérience en Summer League en 2007, le technicien normand va cette saison connaître la ligue américaine d’encore plus près, puisqu’il a rejoint le staff des Cleveland Cavaliers. C’est son ex-assistant en équipe de France Kenny Atkinson qui l’a demandé et recommandé auprès des dirigeants. Pas de rôle d’assistant sur le banc des Cavs pour Collet, mais un rôle extérieur de consultant, qu’il a pris le temps de détailler sur l’émission Stephen Brunch sur RMC :

« En fait c’est un lien direct avec le coach principal Kenny Atkinson. Ça consiste principalement à voir tous les matchs disputés par les Cavs, et à lui donner mes commentaires et mes ressentis. Et entre deux, je vais aussi y aller une semaine par mois en général, pour partager davantage et échanger sur les matchs et sur le jeu en général. Je l’ai déjà fait pendant une dizaine de jours pendant la pré-saison. Je n’interviendrai pas en direct lors de séances d’entraînement a priori. Quand j’y suis allé, j’étais un peu traité comme un assistant : j’étais intégré aux rassemblements et aux discussions pour construire les séances d’entraînement. J’y assistais mais je n’intervenais pas. Je suis au bord du terrain, mais sans intervenir… C’est une intervention globale, sur tous les aspects du jeu. Même si potentiellement, c’est peut-être en défense où j’aurais le plus à partager. »

Consultant… en attendant mieux ?

Collet ne devrait donc pas être en contact direct avec les joueurs. Il va plutôt apporter son expertise tactique et son œil international à un staff 100% américain. Ce rôle extérieur à raison d’une semaine de présence par mois lui permet de garder son statut de conseiller spécial auprès de la DTN française. Il va donc combiner ces deux rôles de conseiller, en prenant un peu de hauteur sur le basket, et en s’éloignant de l’adrénaline du rôle d’entraîneur. De quoi lui permettre de prendre du recul à 61 ans, après 25 ans de coaching en club quasiment sans pause, dont 15 combinées avec l’équipe de France. Toutefois, en tant qu’amoureux du basket, il y aura sûrement de la frustration de ne pas être au plus proche de l’action.

Le Normand parle de ce poste à Cleveland comme d’une « opportunité incroyable. » Il rejoint en effet les rares membres français des staffs NBA, comme Alexis Ajinça (Washington Wizards) ou encore Max Lefevre (Minnesota Timberwolves). Avec l’avantage d’arriver dans une équipe compétitive, qui visera les premières places de la Conférence Est. Peut-il aspirer à gravir les échelons à l’avenir ? « On verra au fil du temps comment les choses vont se mettre en place. » Il y a actuellement deux européens coachs principaux en NBA (Darko Rajakovic aux Toronto Raptors, Jordi Fernandez aux Brooklyn Nets). Ce qui n’était jamais arrivé dans l’histoire de la NBA.