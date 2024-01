Nanterre prend la victoire chez un Portel qui accuse le coup

Peu à l’aise en déplacement cette saison, Nanterre a été tout proche de l’emporter contre Gravelines-Dunkerque au Calypso de Calais la semaine passée. Sept jours plus tard, face au Portel cette fois, les hommes de Pascal Donnadieu n’ont pas laissé passer leur chance en repartant gagnant du Chaudron de l’ESSM (72-84). Le club francilien consolide ainsi sa 5e place, tout en se rapprochant de Paris, défait dans le même temps à Strasbourg.

Toute la soirée ou presque, Le Portel a subi sous les panneaux la domination de Nanterre. Il n’y avait qu’à voir les statistiques au rebond au bout de vingt minutes de jeu : 7 rebonds offensifs en premier quart-temps, 12 prises offensives à la mi-temps, pour finir (seulement) à 14 au total. Mais cette précoce razzia de rebonds offensifs a permis aux Nanterriens de tenir dans le premier acte, portés par un Desi Rodriguez quasi inarrêtable ce samedi soir (24 points à 10/12 aux tirs dont 3/3 à 3points, 4 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions).

Car par la suite, le reste du 5 majeur francilien (Bibbins – Sene – Begarin – Fall-Faye) s’est mis au niveau et est venu en renfort de son ailier, avec les 15 points du meneur américain ou les 13 unités de l’ancien Parisien. Au total, les titulaires de Pascal Donnadieu ont totalisé 74 des 84 points de l’équipe – seuls Joël Ayayi (6 points) et Hamady Ndiaye (4 points) ayant marqués en sortie de banc. Les Portelois n’ont pas démérité, à l’image de Bastien Vautier (14 points, 8 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres), mais les 12 tirs de plus tentés par Nanterre avec leur avantage au rebond offensif ont pesé dans la balance.

De quoi donner un vrai coup de massue au Portel, qui pensait pouvoir retrouver du réconfort dans son Chaudron, après plusieurs déplacements compliqués (Bourg-en-Bresse et Cholet) dans une période qui l’est tout autant. Lors des sept dernières rencontres, Eric Girard et ses hommes ne l’ont emporté qu’à une seule reprise : c’était le 27 décembre dernier contre Limoges.

