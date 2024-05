Mathias Lessort et Mike James dans le cinq idéal de la saison d’EuroLeague

Le meneur de Monaco Mike James et le pivot français du Panathinaïkos Mathias Lessort ont été élus dans le cinq idéal de la saison 2023-2024 de l’EuroLeague.

Deux de suite pour Lessort et James

Pour la deuxième année consécutive, le Martiniquais, Mathias Lessort, est élu dans le cinq majeur de la saison. Durant cet exercice, le pivot du Panathinaïkos a tourné à 13,7 points et 6,2 rebonds pour 19,6 d’évaluation. L’international français est accompagné dans par son coéquipier Kendrick Nunn. L’évaluation de ce dernier est de 11,7. A contrario, Wade Baldwin IV, qui est dans le deuxième cinq de la saison, a tourné à 19,1 d’évaluation. Une décision qui ne manquera pas de faire parler, en Israël notamment. Les joueurs du club grec sont accompagnés par Facundo Campazzo (11,7 points et 6,5 passes pour 16,9 d’évaluation), le meneur argentin du Real Madrid, et par Nigel Hayes-Davis (14,1 points et 4,7 rebonds pour 15,9 d’évaluation), l’ailier du Fenerbahçe.

Mike James vient compléter ce cinq idéal. Le meilleur marqueur de l’EuroLeague a cumulé 17,9 points, 4,1 rebonds et 5,1 passes décisives pour 19,4 d’évaluation. Cette nomination est peut-être un avant goût du titre de MVP de la saison. Une récompense que l’Américain n’a jamais autant mérité que cette saison, malgré un léger moins bien pour finir la saison régulière et les playoffs. Toutefois, la concurrence pourrait être incarnée par Facundo Campazzo, le meilleur joueur de la meilleure équipe.

En plus de Wade Baldwin IV, on trouve Kostas Sloukas (Panathinaïkos), Mario Hezonja (Real Madrid), Walter Tavares (Real Madrid) et Lorenzo Brown (Maccabi Tel-Aviv) dans le deuxième cinq idéal.