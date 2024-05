Sixième joueur le plus capé de l’histoire du SLUC, Mérédis Houmounou quitte Nancy

Il y a des histoires que l’on retient plus que d’autres. L’épopée de Mérédis Houmounou (1,90 m, 35 ans) à Nancy en fera partie. Après six saisons de bons et loyaux services sous le maillot du SLUC, le capitaine lorrain a tiré sa révérence samedi sous l’ovation de Gentilly.

En Meurthe-et-Moselle, Mérédis Houmounou est devenu un vrai joueur de Betclic ÉLITE. Auparavant, sa carrière l’avait surtout cantonné à la Pro B, à travers des crochets par Évreux, Aix-Maurienne, Boulazaco u Saint-Quentin. Mais l’ancien international juniors avait déjà eu droit à deux chances dans l’élite : d’abord avec Cholet Basket, en 2010/11, où la marche était bien trop élevée chez le champion (seulement 7 matchs disputés), en concurrence avec Fabien Causeur ou Vule Avdalovic, avant d’y revenir en 2017 sous les couleurs de Bourg-en-Bresse, avec qui il venait de remporter le titre de champion de France Pro B 2017.

« Six ans dans une carrière de basketteur, c’est beaucoup » Mérédis Houmounou

Avec la Jeu sur la plus grande scène, Houmounou retrouve ce qu’il sait faire à merveille : presser son vis-à-vis et défendre. Mais après onze saisons professionnelles, loin de son bastion, c’est le moment pour l’enfant de Vandoeuvre-les-Nancy, qui a très vite quitté sa terre natale, de la retrouver. En 2018, alors que le SLUC Nancy venait de louper la remontée en Betclic ÉLITE, le combo-guard lorrain rejoignait sa ville d’origine pour la première fois de sa carrière, d’abord en tant que partenaire d’entraînement avant d’être embauché comme joueur à part entière.

À Nancy, fort de ses racines, un lien fort s’est créé avec le public. En mentor d’Enzo Goudou-Sinha, Mérédis Houmounou a apporté son expérience à la jeunesse dorée du SLUC, où figurait notamment un certain Bastien Vautier. Cinq ans après Bourg-en-Bresse, le capitaine nancéien a accroché un deuxième titre de champion de France Pro B lors d’un match brûlant face à Chalon.

Durant ses deux saisons en Betclic ÉLITE, celui qui n’a jamais réellement eu de temps de jeu en première division s’impose comme un merveilleux guide pour le SLUC avec deux maintiens à la clé. Samedi, le capitaine a terminé devant son public par un ultime classique : auteur de 7 points à 3/7, 5 rebonds et 5 passes décisives, il aura contribué avec brio à la victoire (69-59 contre Gravelines-Dunkerque). De quoi s’offrir une ultime ovation devant un maillot barré du chiffre 212. Comme le nombre de matchs qu’il a joué sous les couleurs du SLUC Nancy, le sixième total le plus élevé de l’histoire derrière des légendes comme Maxime Zianveni (404 matchs), Julian (349), Christophe Lion (318), Victor Samnick (219) et Derrick Lewis (217). Il poursuivra sa carrière ailleurs.