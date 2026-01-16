Recherche
NCAA

Ovationnée à son entrée, déjà sur SportsCenter, Alicia Tournebize a joué son premier match en NCAA

NCAA - Alicia Tournebize a disputé ses premières minutes officielles avec South Carolina lors du choc face à Texas. Une entrée discrète sur le plan sportif, mais marquante médiatiquement, jusqu’à faire le tour de SportsCenter.
|
00h00
Résumé
Écouter
Ovationnée à son entrée, déjà sur SportsCenter, Alicia Tournebize a joué son premier match en NCAA

Alicia Tournebize lors de sa première en NCAA avec les South Carolina Gamecocks, contre les Texas Longhorns

Crédit photo : © Jeff Blake-Imagn Images

Partie rejoindre le programme de South Carolina durant la trêve, après avoir quitté Tango Bourges BasketAlicia Tournebize (1,94 m, 18 ans) a officiellement fait ses débuts en match NCAA. Face à Texas, dans une affiche de très haut niveau, l’intérieure française a vécu une première symbolique, sous les projecteurs et devant un public déjà conquis.

Une première entrée en jeu très attendue

Entrée à 5’55 de la fin du premier quart-temps, Alicia Tournebize a disputé cinq minutes lors de la victoire de South Carolina contre Texas (68-65). Sportivement, la ligne de statistiques est restée modeste avec deux fautes rapidement sifflées, mais l’essentiel était ailleurs. À son entrée, la salle de Colonial Life Arena s’est levée pour l’ovationner, preuve de l’attente suscitée autour de la Française.

Une séquence devenue virale aux États-Unis

Cette entrée n’est pas passée inaperçue bien au-delà de la salle. La séquence a été reprise par SportsCenter, l’émission sportive de référence aux États-Unis, un passage rarissime pour une joueuse française à ses débuts en NCAA. Une exposition qui illustre l’impact médiatique déjà fort de son arrivée à South Carolina.

Une réputation forgée avant même ses débuts

Si la signature d’Alicia Tournebize a autant fait parler outre-Atlantique, c’est aussi en raison de son profil atypique. L’intérieure est considérée comme la première Française à avoir dunké en match officiel, lors d’un match de Nationale 2 en 2024. Surtout, une action réalisée lors de l’EuroBasket U18 l’an passé a fait le tour des réseaux sociaux, installant durablement son nom dans le paysage du basket féminin international.

Un premier pas dans un programme d’élite

Arrivée début janvier en Caroline du Sud, Alicia Tournebize découvre progressivement l’exigence d’un des programmes les plus prestigieux du basket universitaire féminin. Ces premières minutes, certes discrètes sur le terrain, marquent néanmoins le début d’une nouvelle aventure, sous le regard attentif du public américain et des médias nationaux.

Un contexte sportif et des enjeux majeurs pour la suite

Cette victoire face à Texas s’inscrit dans une dynamique forte pour les South Carolina Gamecocks, actuellement solidement installées parmi les toutes meilleures équipes du pays. En tête de la SEC et candidate assumée au Final Four, la formation de Columbia avance sous la direction de sa coach emblématique Dawn Staley, figure légendaire du basket féminin américain. Ce succès dans un choc de haut de tableau, malgré un contenu parfois brouillon, renforce la position des Gamecocks dans la course au seeding (le fait d’être bien classé dans les ranking nationaux) en vue de la March Madness.

