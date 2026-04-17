La JA Vichy retrouve enfin toutes ses forces. Avant de recevoir Challans, bon dernier d’ELITE 2, le club auvergnat va pouvoir compter sur le retour de Pape Diop, absent récemment en raison d’une blessure à la cheville. Une bonne nouvelle dans un contexte où le faux pas est interdit.

PROFIL JOUEUR Pape DIOP Poste(s): Ailier Taille: 204 cm Âge: 30 ans (19/01/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 10 #80 REB 5,6 #31 PD 1,6 #116

Une JAV au complet, une rareté cette saison

C’est un petit événement dans la saison vichyssoise : la JAV va évoluer au complet pour seulement la deuxième fois en 33 journées. Le retour de Pape Diop offre une rotation supplémentaire à un effectif déjà en confiance après son succès arraché à Denain (77-78), concurrent direct dans la course au haut de tableau.

Troisième du championnat, Vichy avance avec ambition dans ce sprint final. Et face à la lanterne rouge, l’objectif est clair : enchaîner.

Un adversaire en grande difficulté mais à ne pas sous-estimer

Sur le papier, l’affiche semble déséquilibrée. Challans présente un bilan extrêmement compliqué avec seulement 2 victoires pour 30 défaites. Pire, les Vendéens n’ont toujours pas gagné à l’extérieur cette saison (0-15) et ont perdu 25 de leurs 26 derniers matchs.

Déjà condamné à la relégation, le promu vit une saison cauchemar, avec pour seules éclaircies des succès contre Châlons-Reims (90-79) et Saint-Chamond-Andrézieux (78-77).

Mais malgré ces chiffres accablants, le coach vichyssois Dounia Issa appelle à la vigilance : « Bien sûr, le bilan comptable de Challans n’est pas bon, mais quand on regarde leurs matchs il y a du contenu, des moments où ils proposent des choses bien » (La Montagne).

Vichy (3e) vs Challans (20e) : un choc des extrêmes aux dynamiques opposées

Au classement, tout oppose les deux formations. Vichy occupe une solide 3e place avec un bilan de 20 victoires pour 12 défaites. Les Vichyssois brillent par leur régularité, affichant le même bilan à domicile qu’à l’extérieur (10-6), preuve d’une constance précieuse dans la course au haut de tableau. Leur dynamique récente (V V D V V) confirme cette montée en puissance à l’approche du sprint final.

En face, Challans ferme la marche avec seulement 2 victoires pour 30 défaites. Les Vendéens souffrent dans tous les secteurs, avec un bilan très faible à domicile (2-15) et catastrophique à l’extérieur (0-15). Leur dynamique actuelle illustre parfaitement leurs difficultés à exister dans ce championnat.

Sur le plan statistique, Vichy impose un vrai défi physique à ses adversaires. Avec 40,5 rebonds de moyenne (3e du championnat) et 3,5 contres (4e), la JAV s’appuie sur une présence intérieure constante pour faire la différence. À l’inverse, Challans paie cher ses lacunes, notamment dans la gestion du ballon, avec 16,1 pertes de balle de moyenne (2e plus mauvais total), un facteur qui limite fortement sa compétitivité.

Cette rencontre oppose donc deux équipes aux trajectoires radicalement différentes. À domicile, Vichy part largement favori et aura l’occasion de confirmer son statut tout en consolidant sa place sur le podium. Mais dans ce type de match, l’essentiel sera avant tout d’éviter tout relâchement.

Entre-deux ce vendredi soir à 20h30 sur la parquet des Sports Pierre Coulon.