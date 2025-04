Peut-être directement en playoffs, plus sûrement 8e : les différents cas de figure pour Paris, tombeur de Berlin

Il existait un scénario, hautement improbable, envoyant directement Paris, 10e à l’aube de la 34e journée, en quart de finale. Et pour l’instant, après trois matchs, il est toujours d’actualité. Il fallait que le Real Madrid gagne, ce qui a été fait grâce à un buzzer beater de Walter Tavares à Belgrade. Il fallait que le Bayern perde, et le Fenerbahçe l’a emporté à Munich. Surtout, il fallait que le Paris Basketball assume son rang face à l’ALBA Berlin.

Avec un score qui ne reflète pas sa domination (72-63), l’équipe de la capitale a parfaitement maîtrisé la lanterne rouge, comptant jusqu’à 26 points au début du quatrième quart-temps (65-39, 32e minute).

Il existe donc toujours une petite fenêtre de tir vers la 6e place pour Paris, même s’il reste minuscule. Elle repose désormais sur les défaites de l’Anadolu Efes Istanbul, du FC Barcelone et de l’Étoile Rouge de Belgrade de vendredi. Pas le plus vraisemblable, surtout pout le Barça qui recevra la Virtus Bologne, qui n’a plus rien à jouer.

Pour autant, le Paris Basketball a rempli sa part du contrat. Victorieux de leur 19e match de la saison, les coéquipiers de Mikael Jantunen (15 points et 6 rebonds) ont signé une première campagne aboutie sur la scène européenne, et disputeront les phases finales. La plus haute probabilité pour Paris est maintenant de terminer 8e, ce qui offrirait aux hommes de Tiago Splitter deux balles de quart de finale. Mais pour cela, il faudra attendre vendredi soir…

Les différents cas de figure pour Paris :