Pinault, Moujib, Moulare et Blair ; Qui est le MVP de Pro B en janvier 2025 ?

Qui rejoindra Timothé Vergiat (1,88 m, 26 ans), Neal Quinn (2,13 m, 23 ans) et Siyani Chambers (1,83 m, 31 ans) au rang des MVP du mois en Pro B de la saison 2024-2025 ? Pour ce premier mois de l’année 2025, les quatre candidats retenus sont Bastien Pinault (Élan Béarnais), Badr Moujib (SCABB), Assemian Moulare (Vichy) et Jahvon Blair (Poitiers). Seulement trois journées de championnat ont été jouées en janvier (19e, 20e et 21e).

Bastien Pinault est l’un des symboles du renouveau de l’Élan Béarnais en 2025. Sur une série de cinq victoires consécutives, lancée sur le dernier match de 2024 par une victoire sur le leader Boulazac, le leader palois y est notamment arrivé grâce à la réussite de son shooteur. Sur les trois journées de janvier, l’ancien joueur de Boulogne-Levallois et Nanterre a compilé 11 tirs à 3-points sur 18 tentatives, soit 61% de réussite. Cela lui a notamment permis de délivrer sa 2e meilleure marque de la saison, avec 25 points inscrits à Aix-Maurienne. Globalement, Bastien Pinault réalise un excellent exercice aux tirs, avec 47% de réussite à 3-points sur plus de 6 tentatives par match.

À l’instar de Bastien Pinault avec l’Élan Béarnais, Assemian Moularé est l’une des grandes raisons des trois victoires de suite en janvier de la JA Vichy. Il a notamment égalé son record en carrière (26 points) lors de la réception de l’Alliance Sport Alsace, avec une grosse réussite extérieure (4/6 à 3-points), un domaine dans lequel il progresse (34% de réussite sur quasiment 5 tentatives). Pour sa 3e saison dans l’Allier, le combo-guard continue de progresser, passant de 5 points de moyenne la première année, puis 8 la saison dernière, à 13 désormais. Le Franco-Ivoirien est le 2e meilleur marqueur de l’effectif d’Issa Doumbia.

Autre jeune joueur à l’honneur pour le MVP du mois de janvier 2025 en Pro B, Badr Moujib. Comme le combo de Vichy, l’intérieur confirme ses progrès année après année avec le SCABB, devenant cette saison le leader offensif de l’équipe de Maxime Nelaton (13,2 points et 5,6 rebonds par match). L’ancien joueur de Limoges et de Tours a livré des matchs très solides dans une série de 5 victoires consécutives du club ligérien, à cheval sur 2024 et 2025. Sur les trois matchs de janvier (Évreux, Orléans, Poitiers), il a été extrêmement efficace avec 17,3 points de moyenne à quasiment 80% de réussite aux tirs !

Déjà nominé cette saison pour un trophée de joueur du mois, cela sera-t-il gagnant cette fois pour Jahvon Blair ? Le super scoreur de Poitiers Basket 86 a tout fait pour avec notamment une pointe à 29 points contre Chartres, mais également 15 et 20 unités contre Caen et le SCABB. Cela s’est malheureusement traduit par une seule victoire contre le promu chartrain. L’international canadien part également avec un désavantage pour cette distinction du fait de la présence de Jonathan Jeanne dans son équipe, qui rayonne également avec le PB86.

Vous pouvez voter pour votre MVP du mois de janvier en Pro B ci-dessous. Fin des votes ce jeudi 6 février à minuit.