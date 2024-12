Bastien Pinault voit plus loin pour l’Élan Béarnais : « Je suis venu chercher des responsabilités, mais pas chez un 10e de Pro B »

Pro B - En guise de choc pour la 17e et dernière journée de l'année 2024, il y a un derby du Sud-Ouest entre l'Élan Béarnais et Boulazac. À l'occasion de la réception du leader, Bastien Pinault et les Palois veulent remonter au classement.