Rudy Gobert expulsé, la série de victoires de Minnesota stoppée

Minnesota restait sur une belle dynamique, mais face à une équipe des Pacers décimée, la série de victoires s’est arrêtée. L’incident marquant de la rencontre a été l’expulsion de Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans), conséquence directe d’une échauffourée avec Andrew Nembhard. Une altercation qui a bien failli faire basculer la rencontre.

Un geste vengeur qui coûte cher

La tension est montée d’un cran dans le troisième quart-temps. Andrew Nembhard, en pleine tentative de drive, a effleuré le visage de Mike Conley avec son coude. Un geste qui n’a pas échappé à Rudy Gobert. Fidèle à son coéquipier avec qui il a partagé 300 rencontres en NBA, le pivot français a décidé de s’interposer, percutant violemment Nembhard avec son épaule.

Rudy Gobert was ejected for a flagrant foul 2 on this play. Andrew Nembhard also received a second technical foul and was ejected. pic.twitter.com/h65tdxsbYg — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 18, 2025

Les arbitres ont immédiatement sifflé une faute flagrante de deuxième degré à l’encontre du Français, synonyme d’expulsion. Le Canadien, de son côté, a été écarté après avoir reçu une seconde faute technique pour avoir projeté le ballon sur Gobert.

Chris Finch, coach des Wolves, a déploré cette sanction après le match : « Je trouve que c’était dur d’éjecter Rudy et je ne pense pas que ça méritait une Flagrant II, c’est sûr, mais c’est comme ça. »

Indiana déjoue tous les pronostics

Malgré les absences de Tyrese Haliburton, Pascal Siakam, Myles Turner et Aaron Nesmith, les Pacers ont réalisé un exploit en s’imposant 132-130 sur le parquet des Wolves.

Dès le début du match, Indiana a su compenser son manque d’adresse extérieure habituel par un jeu agressif dans la raquette. Thomas Bryant et Tony Bradley se sont illustrés, permettant aux Pacers de creuser un premier écart. Au contraire, Minnesota manquait cruellement d’adresse à longue distance, à l’image d’Anthony Edwards et Nickeil Alexander-Walker (4/16 à eux deux en première mi-temps). L’écart atteignait 14 points à la pause (46-60).

Les Wolves tentent de réagir, mais les Pacers tiennent bon

Sous l’impulsion d’Anthony Edwards et Jaden McDaniels, les Wolves ont retrouvé des couleurs après la pause. L’incident impliquant Gobert a semblé réveiller l’équipe, qui a recollé au score grâce à un troisième quart tonitruant.

Les Wolves ont même pris 8 points d’avance en début de dernier quart, mais Indiana s’est accroché. Quenton Jackson, en two-way contract, s’est révélé être une précieuse surprise et Obi Toppin, en feu, multiplie les paniers décisifs.

Un final irrespirable

Les dernières minutes ont été haletantes. McDaniels a égalisé à 49 secondes de la fin, puis Edwards a inscrit deux lancers. Toppin a manqué un 3-points pour passer devant, mais Indiana a récupéré le rebond et T.J. McConnell envoie la rencontre en prolongation à 4,6 secondes du terme de la rencontre.

T.J. MCCONNELL SENDS IT TO OVERTIME IN MINNESOTA 🚨🚨 pic.twitter.com/Lv4pS2FzW9 — NBA (@NBA) March 18, 2025

En prolongation, Minnesota a pris 5 points d’avance à une minute de la fin, mais Thomas Bryant et Obi Toppin ont renversé la vapeur avec des tirs primés décisifs. C’est finalement Toppin qui a scellé le sort de la rencontre en inscrivant le panier de la victoire à 3,5 secondes du buzzer.