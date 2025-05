« Toujours blessé », Nick Calathes n’a pas encore aidé Monaco contre Barcelone

Sur les trois premiers matches du quart de finale de playoffs d’EuroLeague, Vassilis Spanoulis n’a pas modifié la composition de son effectif. Tout comme Juhann Begarin et Georgios Papagiannis, Nick Calathes est resté en civil sur les trois premières rencontres. Le meneur américano-grec, qui connaît par cœur ces rencontres de playoffs, a le profil pour apporter à une équipe ayant encaissé 100 points au Palau Blaugrana ce mercredi 30 avril, et qui n’a pas su stopper l’hémorragie lors du deuxième quart-temps lorsque Mike James (12 passes décisives) était sur banc. « Il est toujours blessé », a assuré son coach Vassilis Spanoulis lors de la conférence de presse d’après-match 3, agacé par la question. « Après les défaites on parle toujours des joueurs qui ne jouent pas », s’est-il offusqué. Reste à savoir cependant s’il modifiera les 12 joueurs sélectionnés ou même ses rotations lors des prochaines rencontres. Présents sur la feuille de match, Donatas Motiejunas, Vitto Brown et Petr Cornelie ne sont pas entrés notamment.