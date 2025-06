Rudy Sévi croit toujours en la remontée du Havre : « Si je me décourage, tout serait terminé… »

Rudy Sévi ne baisse pas les bras. Président du STB Le Havre depuis sept saisons, il a une nouvelle fois vu son club échouer aux portes de la montée en Pro B. Éliminé en demi-finales des playoffs de Nationale 1 par Challans, le STB a subi les conséquences d’une saison marquée par les blessures. Dans Paris-Normandie, Rudy Sévi fait le bilan, entre lucidité sur les manques et espoir d’un futur meilleur.

« On a tiré sur les organismes »

En conférence de presse, l’analyse de Rudy Sévi sur cette élimination est sans détour : « Sur le match 3, je pense qu’on n’avait plus d’essence. […] Je me doutais qu’on aurait une grosse déperdition », résume-t-il. Face à une équipe de Challans au complet et en pleine confiance, les Havrais n’ont pas fait le poids physiquement, trois jours après une série épuisante.

Mais pour le dirigeant, la défaite ne s’est pas jouée uniquement sur cette dernière confrontation. « On ne perd pas la montée le 9 mai contre Challans. On la perd à Vitré, à Lyon, au SCABB, à Tarbes… Parce qu’on a beaucoup tiré sur certains. » La longue liste des blessés — Benoit Mangin, Valentin Bigote, William Mensah, Keith Wright — illustre à quel point l’effectif a été mis à rude épreuve.

Réflexion sur le recrutement et l’encadrement médical

S’il insiste sur la part de malchance, Rudy Sévi ne rejette pas toute responsabilité. Le club a pourtant complètement renouvelé son staff, avec Lauriane Dolt sur le banc et Jean-Manuel Sousa à la direction sportive. Le staff médical, selon lui, a « fait de son mieux ». Pour éviter une nouvelle hécatombe, le président évoque des pistes : « en rajeunissant peut-être l’effectif, en prenant des joueurs qui seront plus frais en fin de saison. »

Une dynamique positive en coulisses

Malgré la déception sportive, Rudy Sévi retient aussi le positif. Avec 19 victoires d’affilée à domicile, huit guichets fermés aux Docks Océane et une affluence en nette hausse, le STB Le Havre continue de se structurer. « Ce sont de vraies victoires, ne manque que celle du terrain », estime-t-il.

Le président se réjouit également de la première saison de Jean-Manuel Sousa. « Ma plus grande erreur aura été de ne pas l’avoir fait plus tôt », admet-il. Grâce à lui, le club est « beaucoup plus fort » dans les négociations et mieux organisé sportivement.

Une volonté intacte

Malgré la frustration, Rudy Sévi reste motivé pour relancer un nouveau cycle. « Mieux vaut que je le sois, car si je me décourage, je crois que tout serait terminé », confie-t-il. Il assure vouloir continuer avec Lauriane Dolt, sous contrat jusqu’en 2026, si elle en exprime le souhait. « On discutera tranquillement », assure-t-il.

Le STB va donc repartir au combat pour une huitième saison de suite en Nationale 1. Avec l’ambition de franchir, enfin, le dernier palier.