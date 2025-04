Rupert confirme, Risacher dans le rang, soirée discrète pour les autres tricolores

NBA - Rayan Rupert a encore brillé avec Portland tandis que Zaccharie Risacher est resté plus discret ce vendredi 11 avril en NBA. Alexandre Sarr, Tidjane Salaün et Sidy Cissoko ont connu une soirée plus compliquée.