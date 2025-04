Exceptionnel Rudy Gobert qui égale à 32 ans son record en carrière datant de 2017 !

Voilà un homme qui finit la saison très fort. Déjà dans la meilleure forme de sa saison depuis la fin du mois de mars, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) a encore passé un cap cette nuit. Le pivot des Timberwolves a égalé son record en carrière au scoring, ce qui n’est pas banal quand on est dans sa 12e saison NBA. Celui-ci datait de mars 2017, à l’époque avec le Jazz dans un match contre les Knicks de Carmelo Anthony ou… Joakim Noah. Huit ans après, Gobert a montré qu’il n’avait rien perdu de son talent.

35 points à 13/17 aux tirs, 11 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre et 0 perte de balle en 33 minutes. Face à une défense des Nets qui est l’une des fébriles de NBA (et qui avait déjà encaissé 24 heures auparavant les 38 points de Zaccharie Risacher), celui qui n’avait pas dépassé les 23 points cette saison s’est régalé. Il a martyrisé le trop tendre pivot Drew Timme, ancien coéquipier de Killian Hayes (1,96 m, 23 ans) en G-League, et de Joël Ayayi (1,93 m, 25 ans) et Killian Tillie (2,08 m, 27 ans) à Gonzaga. Surtout, il a bénéficié des double-teams sur Anthony Edwards (9 points, 5 passes décisives) pour rouler vers le panier, souvent libre. « Les adversaires n’ont pas arrêté de doubler nos porteurs de balle, donc il a pu rouler librement vers l’arceau, surtout qu’ils n’avaient pas beaucoup de taille à l’intérieur pour le défendre. Donc il a bien réussi à attraper les ballons et finir en force, sans surjouer » a analysé le coach Chris Finch.

Tout proche d’un nouveau record

7 points dans le premier quart-temps, 8 dans le second, 12 dans le troisième et enfin 8 dans le dernier. Gobert a pilonné pendant tout le match, de manière régulière, la raquette des Nets. Son 9/14 aux lancers-francs lui a finalement coûté un nouveau record en carrière. Tout comme les trois dernières minutes de jeu qu’il a passé sur le banc, alors que l’écart dépassait les 20 points. Juste avant sa sortie, Nickeil Alexander-Walker (10 points) a pris un dernier tir alors que Gobert attendait une passe pour atteindre les 37 points. Ce qui lui a valu des excuses de son coéquipier canadien, qui a toutefois souligné à la radio locale à quel point le Français avait « dominé la raquette » : « On s’est nourris de ça. Je l’ai vu travailler sur jeu offensif sans relâche depuis le début de saison. »

Quant au principal intéressé, acclamé par son public, il ne s’est pas ému de ne pas avoir pu officialiser une nouvelle meilleure performance en carrière, alors qu’il n’en aura sûrement pas beaucoup d’autres occasions à bientôt 33 ans. Le collectif était le plus important. Les Timberwolves ont récupéré une victoire précieuse dans cette fin de saison très tendue dans le milieu de tableau à l’Ouest. Les victoires des Warriors et des Clippers ne leur permettent pas de passer au-dessus de leur 7e place. Les deux équipes californiennes vont d’ailleurs s’affronter ce dimanche lors du “multiplex” avec 15 matchs en même temps, qui déterminera les affiches du play-in et des playoffs.