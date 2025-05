Saison terminée pour Yann Siegwarth et Marc-Eddy Norelia au Caen BC

Alors que le Caen Basket Calvados s’apprête à conclure sa première saison en Pro B depuis sa montée, le club devra composer sans Yann Siegwarth (1,85 m, 31 ans) et Marc-Eddy Norelia (1,93 m, 32 ans). Les deux joueurs de l’effectif caennais, blessés, ne participeront pas aux rencontres face à Rouen ce vendredi 9 mai, ni à celle contre Orléans le mardi 13 mai, à domicile.

Deux cadres sur le flanc pour finir la saison

La saison de Yann Siegwarth a pris fin le 25 avril, lors d’une victoire contre Fos-sur-Mer. Gêné depuis janvier par des douleurs aux tendons d’Achille, l’arrière de 31 ans a préféré stopper là, après avoir tenté de continuer à jouer ces dernières semaines. « Cela fait un moment que je traîne ça, depuis janvier, grimace-t-il dans Ouest-France. C’est bien beau de tirer sur la corde mais à un moment donné, il faut accepter de se soigner et de suivre le protocole. » Auteur d’une saison solide (8,4 points, 3,1 rebonds, 3,7 passes décisives), il aura été un des artisans de la montée du club en Pro B l’an passé.

Marc-Eddy Norelia, lui aussi, ne rejouera plus d’ici la fin de l’exercice. Touché à un orteil, l’ailier-fort haïtien qui tourne à 8,7 points et 4,7 rebonds de moyenne reste sur l’une de ses meilleures prestations à Vichy (19 points, 4 rebonds et 4 passes) avant de devoir jeter l’éponge. Il est encore sous contrat pour la saison prochaine.

Une fin de saison avec un effectif réduit

Avec ces deux forfaits, le CBC terminera la saison avec neuf pros. Il sera donc contraint d’aligner un jeune joueur pour respecter le règlement (10 joueurs minimum sur la feuille de match). L’occasion pour Armstrong Ndouba Tahir (1,99 m, 19 ans), ailier de 19 ans et meilleur marqueur et rebondeur de l’équipe Espoirs (13,3 points et 6,6 rebonds), de faire ses débuts officiels en Pro B. Il s’est déjà entraîné avec les pros à plusieurs reprises cette saison.

Distancé dans la course au play-in après sa défaite à Vichy, le Caen BC veut malgré tout bien finir son exercice. Face à Rouen, ce vendredi, se jouera aussi le titre honorifique de meilleure équipe normande de Pro B. Les deux formations affichent un bilan identique. Et une victoire contre Orléans mardi, à domicile devant un Palais des sports annoncé plein, permettrait au club de viser sa meilleure place au classement du 21e siècle (14e en 2018). Avant une intersaison qui s’annonce riche.