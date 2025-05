Noah Penda élu meilleur jeune de la phase retour de Betclic ÉLITE

Pour son impact dans l’excellente saison du Mans, vainqueur de la Leaders Cup, finaliste de la Coupe de France et actuellement sixième de Betclic Elite, Noah Penda (1,99 m, 20 ans) a été élu meilleur jeune joueur de la phase retour du championnat de France, quand bien même celle-ci n’est pas encore terminée. Il succède à Mohamed Diawara, meilleur joueur de la phase aller avec Cholet.

🙌 Quelle première saison en #BetclicELITE pour Noah Penda ! 🏆💎 MVP du Young Star Game en janvier dernier, le prospect du @MSB_Officiel est élu meilleur jeune de la phase retour by Gedibois. LE FUTUR. pic.twitter.com/ct7jSYHqm1 — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) May 6, 2025

Le Sarthois avait abordé 2025 sur les chapeaux de roues, étant nommé MVP du Young Star Game en janvier dernier. Au-delà de se montrer sur des matchs-événements, Noah Penda est en train de boucler une saison très complète. Pour une première dans l’élite, il totalise 10,2 points à 45%, 5 rebonds et 2,6 passes décisives et 13 d’évaluation de moyenne.

Bientôt choisi au premier tour ?

Sous les ordres de Guillaume Vizade, ses qualités athlétiques et de scoring ont été sublimées. Cela lui a permis de s’imposer comme un titulaire, donc de se montrer. Ainsi, Penda est projeté en 25e place de la dernière mock draft NBA de Bleacher Report, et à la 33e du big board de Jonathan Givony, de ESPN.

La connexion entre le coach et son joueur ne date pas d’hier : Guillaume Vizade était déjà l’entraîneur de Noah Penda à Vichy entre 2022 et 2024. C’est aussi Vizade qui était à la tête de l’Equipe de France U20. Penda et les autres avaient alors été médaillés d’or du championnat d’Europe U20 en 2024. Noah Penda figurait même dans le cinq majeur du tournoi.

Reste à savoir quelles seront les dernières lignes de leur chapitre commun en Betclic ÉLITE, avant que Noah Penda n’écrive un nouveau livre sur les parquets de NBA.