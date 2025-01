Noah Penda, MVP du Young Star Game : « Un match sérieux, pas un show »

Un match pris au sérieux

Dès le début de sa conférence de presse, Noah Penda a tenu à souligner la qualité de l’événement, à la fois sur l’organisation et l’esprit de compétition qui l’a animé. « Je m’attendais peut-être à quelque chose de trop spectaculaire, où on chercherait avant tout à faire le show. Finalement, tout a été bien pensé, et on nous a demandé de jouer sérieusement. »

Contrairement à ce que l’appellation » Young Star Game » pourrait laisser penser, le match a bien été disputé avec intensité et engagement. « On savait qu’on était observés, mais l’important, c’était de prouver qu’on était capables de performer dans un vrai contexte de compétition, face à de l’adversité », explique le jeune ailier.

It was a strong showing from Noah Penda in the LNB Young Star Game! 💪 18 PTS (led team)

💪 6 REB

💪 3 STL

💪 8-10 FGM pic.twitter.com/hu6hzdJooj — NBA Future Starts Now (@nbafuturenow) January 21, 2025

Une montée en puissance après un début crispé

Si Penda a fini par dominer la rencontre, il reconnaît que l’entame de match a été marquée par une certaine fébrilité. « Il y avait beaucoup de regards braqués sur nous, des scouts, des coachs, du public… C’était un défi, surtout pour notre équipe qui était plus jeune sur le papier. »

Face à une Team Sonko qui a joué très agressivement dès les premières minutes, la Team Rigaudeau a dû s’adapter. « On a pris le temps d’échanger entre nous, de se rassurer, et une fois que la confiance était là, on a pu vraiment imposer notre jeu », confie le MVP. Une montée en puissance qui s’est illustrée par une deuxième mi-temps nettement plus aboutie, où l’ancien Vichyssois et ses coéquipiers ont su accélérer et prendre l’ascendant.

Un événement qui peut servir d’accélérateur

Interrogé sur l’impact d’un tel match sur son avenir, lui qui vise la NBA ou l’EuroLeague, Noah Penda reste mesuré. « Ce ne sont pas nous, les joueurs, qui pouvons dire si ça va changer notre trajectoire. C’est aux scouts de voir comment ils évaluent ce genre de rencontre. »

Toutefois, il estime que le Young Star Game lui a offert une opportunité unique : « On a pu montrer des choses qu’on n’a pas toujours l’occasion de mettre en avant en club. Dans ce sens-là, ça ne peut être que bénéfique. »

Une progression encadrée

Enfin, Penda a tenu à souligner l’importance des personnes qui l’entourent dans son développement. « J’ai eu la chance d’être bien accompagné, notamment par Guillaume (Vizade). Je ne suis pas arrivé n’importe où, n’importe comment. Avoir quelqu’un pour m’aider à m’adapter, ça change tout. »

Avec cette première édition du Young Star Game, Noah Penda confirme qu’il s’inscrit dans une trajectoire ascendante. Son titre MVP en poche, il sait que le plus dur commence maintenant : continuer à progresser, match après match, avec le même sérieux et la même ambition.