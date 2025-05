La victoire du Pôle France à Charleville annulée par la FFBB : dernière chance pour l’Étoile dans la course au maintien

Charleville-Mézières n’a plus le droit à l’erreur dans sa course au maintien ! Malgré sa défaite de mardi contre Angers (91-108), qui aurait dû le reléguer, le club ardennais tient une dernière chance de se maintenir, ayant eu gain de cause suite à la réserve déposée après le match contre le Centre Fédéral. La rencontre devra être rejouée après la 40e journée de championnat et impérativement remportée par Charleville, pour espérer éviter la relégation.

Après la défaite de son équipe le 4 avril dernier contre le Pôle France (82-87), le coach de l’Etoile de Charleville-Mézières Jimmy Ploegaerts avait déposé une réserve. La raison : une irrégularité de l’équipe adverse, dont l’un des joueurs, Junior Elouma, avait joué plus de 3 minutes, alors même qu’il n’était pas inscrit sur la feuille de match. Il n’aurait donc pas dû être autorisé à disputer la moindre seconde de jeu contre les Carolos.

» Cela n’est pas permis par les règlements et personne ne s’en est rendu compte », plaidait Jimmy Ploegarts. « Mais il n’aurait donc pas dû participer à la rencontre. Ce que je déplore dans cela, c’est que l’on nous demande à nous de prendre la responsabilité de signaler cette infraction. Les arbitres m’ont averti et ont donc fait le job. Il s’agit d’une faute technique. Il appartiendra aux commissions de la Fédération d’étudier le dossier pour savoir si le match est perdu pour le Centre Fédéral, s’il est à rejouer ou débouche sur un non-lieu. J’aurais trouvé plus logique que les officiels disent qu’il y a eu une erreur. J’ai donc pris la responsabilité car je ne peux pas par rapport à mon club faire comme s’il ne s’était rien passé. On n’aurait sûrement pas eu de cadeau dans l’autre sens mais à un moment donné, je pense à la survie de mon club en N1. J’estime que cela fait partie de mon rôle et de mon devoir. »

Charleville doit faire 2/2

Après plusieurs semaines d’examen, la Fédération Française de basketball a accédé à la réclamation du dossier. Le match est donc donné à rejouer le mardi 13 mai 2025 à 18 heures, à la Guinguette Arena de Charleville-Mézières.

Pour Jimmy Ploegaerts et ses hommes, c’est une nouvelle chance inespérée de se sauver du maintien. Les joueurs de l’Etoile avaient grillé leur dernier joker en s’inclinant face à Angers (108-91) mardi 6 mai. L’équation est maintenant simple : Charleville-Mézières doit remporter ses deux derniers matchs. D’abord contre Poissy vendredi 9 mai, puis contre le Centre Fédéral mardi 13 mai. Sans quoi, l’Etoile de Charleville-Mézières sera sportivement reléguée en Nationale 2.