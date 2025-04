Deux clubs déjà relégués, une lutte à quatre pour éviter la descente : où en est la course au maintien en NM1 ?

Dominée par une équipe de Rennes, qui était pourtant partie le matin même à 7h30 en train, Metz a concédé mardi soir sa 9e défaite en 10 matchs (91-101). Et ce qui devait arriver arriva : les Canonniers n’ont désormais plus aucun espoir mathématique de conserver leur place en Nationale 1.

NM1 – Journée 36 Metz 91 Rennes 101

Pourtant performant lors de la première phase (12v-14d), le promu lorrain s’est complètement écroulé dès le début de la poule basse, probablement plombé par les très lourdes sanctions infligées par la FFBB (-4 points lors de la Phase 1 puis -4 points lors de la Phase 2).

Ainsi, si l’espoir d’un repêchage demeurera (à l’image des quatre relégués sportifs de l’an dernier qui ont tous conservé leur place en Nationale 1), entretenu par l’incertitude de l’ASA Souffelweyersheim d’accepter sa montée, Metz accompagne Avignon dans la charrette. L’USAP est la preuve que les choses peuvent aller très vite dans le basket. Il y a un an, le club vauclusien était leader de la poule haute de NM1 et le voici désormais sportivement relégué depuis de longues semaines, lesté d’une saison catastrophique (seulement 6 victoires en 34 matchs), entachée d’une nouvelle défaite mardi (64-81 à domicile contre Toulouse).

Poissy en difficulté

Avec la volonté de Feurs de retourner en Nationale 2 et les sorts scellés d’Avignon et Metz, il ne reste plus qu’une descente à officialiser. Pour l’instant, la place à éviter est occupée par Poissy, avec 31 points. Mardi, le PBA a manqué le coche à Boulogne-sur-Mer (75-80).

NM1 – Journée 36 Boulogne-sur-Mer 80 Poissy 75

Surtout, les Franciliens se retrouvent seuls relégables suite au redressement de Toulouse, initié vendredi par le buzzer beater de Camille Jean et poursuivi dans le Vaucluse. Mais avec ses 32 points, soit seulement un de plus que Poissy, le Stade Toulousain reste pleinement concerné par cette lutte pour le maintien, au même titre que Charleville-Mézières et Fougères.

Incapable de stopper Kevin Franceschi (30 points), l’Étoile a sombré à domicile contre Lorient (75-91) tandis que le PFB a frôlé un gros coup à Feurs (81-82). Sanctionnée encore plus lourdement que Metz (5+5), l’équipe bretillienne a eu la capacité mentale de s’en relever, contrairement aux Canonniers, alors qu’elle aurait dû jouer la poule haute. Fougères jouera une partie de son avenir vendredi lors de la réception de… Charleville-Mézières, au terme de laquelle le vainqueur fera un pas de géant vers le maintien.