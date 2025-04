Le Pays Salonais Basket valide sa montée en NM1, l’ASA Souffelweyersheim en position de le faire

Le Pays Salonais Basket et l’ASA Souffelweyersheim ont confirmé leur suprématie dans leurs poules respectives de Nationale 2 masculine ce samedi soir. Vainqueurs à l’extérieur, les deux clubs sont mathématiquement assurés de terminer premiers, une place qui ouvre désormais la voie à la NM1. Si Salon-de-Provence a bien bien l’intention d’évoluer à l’échelon supérieur la saison prochaine, l’incertitude demeure du côté de Souffelweyersheim, dont l’équipe fanion évolue déjà en Pro B.

Deux leaders pour deux premières places… mais peut-être une seule montée

Ce samedi soir, la Nationale 2 masculine a vu deux de ses leaders sécuriser la première place de leur poule. Salon-de-Provence, grâce à un succès dans le Rhône, valide définitivement son accession en NM1, vingt ans après sa dernière apparition à ce niveau. De son côté, Souffelweyersheim remporte aussi son match à l’extérieur et verrouille la tête de la poule D. Mais si la montée est acquise sportivement, elle pourrait ne pas être effective administrativement.

Salon prend sa revanche à Beaujolais et décroche la NM1

Défaits à l’aller et en Coupe de France par Beaujolais Basket, les Provençaux ont pris leur revanche au meilleur moment. Grâce à une entame canon (+20), le Pays Salonais Basket a tenu bon dans une fin de match irrespirable pour l’emporter dans les dernières secondes. Encore une fois, Cameron Valcy a été le détonateur avec 28 points, dans une Halle de Quincié qui aura tout tenté.

Salon signe ainsi sa 21e victoire en 22 matchs, avec désormais 5 victoires d’avance à 4 journées de la fin, ce qui scelle son retour en NM1 pour la première fois depuis 2005.

Souffel assure sportivement… mais reste en réflexion

Dans la poule D, l’ASA Souffelweyersheim a également assuré sur le terrain, avec une victoire solide à Prissé-Mâcon (62-69), sa 19e en 22 rencontres. Wade Abdoukhadre (15 points) a été un des artisans d’un succès qui offre mathématiquement la première place du groupe aux Alsaciens.

Mais contrairement à Salon, la montée n’est pas garantie. L’équipe première du club évolue déjà en Pro B, et il n’est pas certain que l’ASA décide d’engager une seconde équipe en NM1, pour des raisons logistiques et budgétaires. Une décision devrait être prise dans les prochaines semaines. Reste que l’aventure vécue par Souffel est déjà magnifique… « Je n’ai pas de mots, cette équipe est unique », a écrit l’entraîneur Daniel Pereira. « Dire qu’il y a quatre ans, nous étions en Prénationale. Je suis tellement fier ! »