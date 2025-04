Le Pays Salonais Basket et l’ASA Souffelweyersheim peuvent monter en NM1 dès ce samedi

Le Pays Salonais Basket va-t-il valider sa montée sportive en Nationale 1 masculine (NM1) dès ce samedi 12 avril ? Le club bucco-rhodanien est quoi qu’il en soit sur la voie pour accéder à la troisième division française grâce à sa saison exceptionnelle dans la poule A de Nationale 2 masculine (NM2).

Samedi dernier, l’équipe de Sébastien Cherasse a fait un pas de plus vers le titre en l’emportant à domicile contre La Pontoise 83 à 60. Le ton a été donné dès le premier quart temps (25-15). Malgré la performance de Comby (19 points) côté ligérien, l’équipe d’Alexandre Fanchini (18 points), Lathaniel Bastian (16 points) et Cameron Valcy (15 points) a mené toute la partie pour s’offrir un franc succès, un 20e en 21 rencontres, à la Halle des Sports de St Côme. Demi-finaliste des playoffs en 2024 contre Metz, le club de Salon-de-Provence réalise un quasi sans-faute en 2024-2025, avec un écart moyen de +18,1 points sur ses 21 rencontres de saison régulière.

Le grand rendez-vous pour le Pays Salonais Basket se déroule ce samedi 12 avril. Les Provençaux se déplacent sur le parquet de Beaujolais Basket, deuxième du championnat avec 4 victoires de retard sur le leader. Le PSB13 aura l’occasion de prendre sa revanche sur la seule équipe qui l’a tenu en échec cette saison, le 16 novembre dernier (63-68). La formation de William Hervé compte elle aussi d’anciens LNB dans ses rangs, comme Assane Ndoye (2,04 m, 28 ans) ou encore Florian Thibedore. En cas de succès à Quincié-en-Beaujolais, le Pays Salonais Basket, club autrefois appelé Sapela issu de la fusion en 2006 entre le Salon Lançon Basket 13 et le Pélissanne Basket Club en 2006, prendra 5 victoires d’avance à 4 journées de la fin. La première place, synonyme de montée directe depuis cette saison, sera donc définitivement acquise. L’occasion pour la ville de Salon-de-Provence de retrouver une équipe en NM1, 20 ans après.

L’ASA Souffelweyersheim n’a plus qu’à gagner un match

Si la course à la montée n’est pas jouée dans le poule B – l’ESMS compte deux victoires d’avance sur le BB Marmande – et dans la poule C – Gravenchon (18 victoires) devance Val de Seine (17) et Laval (16) -, l’ASA Souffelweyersheim peut également assurer le titre dans la poule D. L’équipe alsacienne compte 18 victoires contre 13 sur son dauphin, Dourges. Il suffira d’un succès ce samedi sur le parquet de Prissé-Macon pour s’assurer la première place en fin de saison, avant même le match retour contre Dourges (chez qui ils avaient perdu 90-63 à l’aller) le 19 avril. Reste à savoir si le groupe de Daniel Pereira, qui avait atteint les playoffs en 2024 déjà, voudra monter en Nationale 1 alors que l’équipe fanion de l’ASA évolue déjà en Pro B.