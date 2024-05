Playoffs NM2 : Carton plein à domicile, les leaders sous pression

Les matches aller des quarts de finale de playoffs de Nationale 2 (NM2) auront permis aux quatre équipes évoluant à domicile, l’ASA Souffelweyersheim, Levallois, le Pays Salonais et l’ESMS Basket 40, de l’emporter.

Levallois domine Garonne dans un match accroché

Levallois SC (2e du Groupe C), qui accueillait le 1er du Groupe B, le Garonne Avenir Basket, a tourné à l’avantage des Alto-séquanais qui ont pu compter sur un énorme Solly Stansburry (26 points, 6 rebonds et 9 passes décisives pour 36 d’évaluation). À Gabriel Péri, le match était serré. À la mi-temps les coéquipiers de Kévin Thalien (5 points) comptaient 3 longueurs de retard dans un match aux allures de NBA (45-48). En deuxième période, Franck Le Goff et son armada ont haussé le ton. le GAB s’est accroché. Le meilleur scoreur de la poule B (20,4 points), Corentin Lopez, était loin de ses standards (5 points). Malgré un troisième acte délicat en défense, avec 27 points encaissés, les visiteurs sont restés au contact (72-65). A six minutes du terme, les Franciliens ont pris le chemin pour remporter ce premier match (80-66). Johan Papo (20 points) avec son expérience, inscrivait 2 tirs à longue distance pour recoller (83-78). Meilhan rendait les armes dans un Palais des Sports plein à craquer. Les Jaune et Bleu, maladroits sur la dernière minute (1/4 aux lancers francs), pouvaient s’en vouloir (85-81). Levallois pourra valider sa montée, dès jeudi soir, en cas de victoire dans le chaudron de Meilhan. Le GAB n’a concédé que deux revers dans son antre. Adrien Ferrer et ses hommes devront limiter le secteur intérieur du LSC qui a dominé les Landais dans ce match 1.

L’ASA Souffelweyersheim prend le dessus sur l’autre promu

A l’Est, l’ASA Souffelweyersheim a pris le dessus sur Le Cannet. Dans un duel entre deux promus qui n’avaient pas imaginé prétendre à la montée en début de saison, Daniel Pereira a su trouver les ressources pour empocher ce match 1. Dans ce match, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Les joueurs du PACA ont pris l’avantage avant la pause avec une bonne activité de Jonathan Tarnato. Cependant, le jeune prodige Léo Schann (21 points), nominé parmi les meilleurs jeunes de NM2, sortait une copie parfaite. En sortie de banc, l’enfant du club s’est montré performant. Outre la jeunesse alsacienne, c’est l’expérience qui leur a permis de reprendre les commandes après un rebond offensif de Sylvain Sautier (71-70), à 30 secondes du buzzer final. Sébastien Bozon, privé de Steven Saint Etienne, n’a pas trouvé de solution pour inverse la tendance dans le final. Le Cannet est au dos au mur, défait sur ce match aller (74-70). Champions de France de NM3, l’an passé, Julien Petiteau & cie n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent s’offrir un Final Four le week-end du 1ᵉʳ juin à Auch.

Fougères loupe le coche chez l’ESMS

L’écurie trois étoiles de ces quarts de finale est tombée. À Montsoué, les coéquipiers de Maxime Choplin (20 points) n’ont jamais su prendre les commandes. L’Elan Souémontain Mongaillard Sarriézétois (ESMS) emmené par son axe 1-5 Lesca-Ndoye (36 points sur les 77) a remporté son dernier match de la saison à domicile (77-70). Arnold Bouazza et l’ESMS arpenteront la salle Justy Specker vendredi prochain avec une longueur d’avance. Fougères pourra compter sur une salle comble et un kop qui sera bien présent. Le Felger Kop n’a pas pu soutenir son équipe, lors du match aller, dans les Landes. Le chaudron landais était certes bouillant mais ne pouvait accueillir que 600 personnes. Près de soixante Fougerais avaient prévu de prendre la route. Ainsi, après un match où Matthieu Lemercier a essayé toutes les combinaisons possible pour l’emporter, le plus dur reste à faire pour le favori à la montée. Le Pays de Fougères doit gagner non pas un mais deux matches pour monter en Nationale 1.

À Salon, le Pays Sapela a sorti les barbelés pour contenir Metz

Concernant la quatrième affiche, ce sont également les locaux du Pays Salonais qui se sont adjugés le match aller. Dans un duel très serré, les sudistes ont pu compter sur un public en feu face à Metz. Le millier de supporters du PSB 13 a rugi tel le tigre, emblème du club de Salon-en-Provence. Très vite, les supporters des deux équipes ont compris qu’il ne fallait pas s’attendre à un score fleuve. Rudesse et coups de sifflet ont marqué les esprits en début de match. Peu en forme sur le dernier match, le pivot Johan Grebongo sortait (déjà) de son match avec 3 fautes lors du premier quart temps. D’abord devants (6-10), les Mosellans se sont fait rattraper (12-10 pour les locaux). Grâce à une bonne ossature défensive, les Grenat ont récupéré la tête à la pause (28-24).

En deuxième période, le round d’observation était terminé. Tout s’accélérait, Yael Chaupard (9 points), jeune joueur du PSB 13 qui n’avait pris part qu’à 4 matchs cette saison, allumait la mèche de loin. Puis Dee Franklin lui répondait. Metz conservait son avantage mais Salon était à ses talons. Solidaires en défense grâce à l’implication de Paul Katam, le Pays Salonais faisait finalement sortir Metz BC de son match. Davantage collectif sur la fin de match, l’équipe de Sébastien Cherasse (2e du groupe A) s’adjuge la première manche.

Les Lorrains n’ont toujours pas gagné en playoffs. Ils tenteront dès vendredi d’arracher la première victoire de l’histoire du club à ce stade, après deux échecs consécutifs. Bailey et compagnie se déplaceront ainsi avec moins de pression après avoir déjà gagné un match. Mais le plus dur reste à faire : s’imposer loin de ses bases.