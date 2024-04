Les secrets de Fougères, triple vainqueur du Trophée Coupe de France : « Une bande de compétiteurs »

Fougères a accompli un exploit jamais réalisé jusque-là en 18 éditions du Trophée Coupe de France : un triplé. Après 2022 contre TOAC Toulouse, après 2023 contre Beaujolais Basket, le club breton a triomphé de Gravenchon en 2024. Des histoires différentes à chaque fois, comme le buzzer-beater de Maxime Choplin la première fois, une rencontre dominée de la tête et des épaules la deuxième fois ou encore une âpre bataille pour le dernier titre. Mais l’issue, elle, est toujours la même à l’Accor Arena depuis maintenant 3 ans.

Quelle est la recette de ces succès pour Pays de Fougères, qui jouera une nouvelle fois la montée en NM1 au courant du mois de mai. Réponse avec trois acteurs du club, le capitaine Elliot Froc, le triple MVP du Trophée Coupe de France Maxime Choplin et l’entraîneur Mathieu Lemercier, tous arrivés dans le berceau fougerais en 2020.

Une confiance mutuelle

Elliot Froc (arrière et capitaine) : « On est un groupe qui ne lâche rien et qui doute très peu. À la mi-temps contre Gravenchon, on est derrière. On prend 45 points, c’est loin de nos standards. Mais on savait qu’on ne pouvait pas faire ça pendant deux mi-temps. De secret, il n’y en a pas vraiment. On se fait vraiment confiance. »

Le MVP Maxime Choplin, entouré d’une bande de compétiteurs

Maxime Choplin (meneur de jeu) : « Je pense qu’on est une sacrée bande de compétiteurs. Vous devriez voir nos entraînements, le moindre concours de tirs, le moins de foot en échauffement, on neveut jamais perdre. Je pense que quand on rentre sur le terrain, on sait que tous ensemble, on a le même objectif. »

Toute une communauté derrière son équipe fanion

Mathieu Lemercier (entraîneur) : « Je pense que ce qui fait notre force, c’est qu’il y a toute une équipe, donc à la fois les joueurs, le staff, mais surtout les personnes qu’on parvient à faire déplacer. C’est non seulement historique sur le résultat, mais on m’a dit que même demain, les clubs professionnels, il n’y a pas un club qui vient à plus de 1800 supporters. Je pense que notre force que c’est à la fois notre stabilité, notre projet et la structuration du club. Le fait qu’on partage aussi ça tous ensemble. Il n’y a pas de secret mais il y a surtout tout un travail de l’ombre. »