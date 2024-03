Avignon seul leader : vers un nouvel imbroglio en NM1 ?

Un an après la victoire de Loon-Plage en playoffs, la Nationale 1 pourrait revivre un nouvel imbroglio dans quelques semaines… À cinq journées de la fin, le nouveau seul leader du championnat se nomme… Avignon-Le-Pontet, le promu qui ne cesse d’épater. Problème : l’USAP fait partie des 10 clubs n’ayant pas déposé de dossier d’accession en Pro B. Ce qui signifie que l’équipe d’Alex Casimiri ne pourra pas monter en deuxième division, quoiqu’il arrive.

Toutefois, l’USAP possède un avantage fondamental par rapport à Loon-Plage : le club vauclusien se bat surtout pour devenir champion de France NM1. À ce titre, Avignon a décroché une victoire capitale au bout de la prolongation mardi à… Loon-Plage (82-80), grâce à un dernier panier décisif de Sullivan Hernandez. Et si l’entité provençale (présidée par Patrick Chêne) est seule en tête, c’est aussi parce que le HTV a de nouveau chuté, à Tours (77-84), incapable de contenir la récente recrue Tanguy Touze (23 points à 7/12 à 3-points). « C’est clairement en première mi-temps qu’on perd ce match », regrette Jean-Louis Borg, interrogé par La Nouvelle République. « On n’y est pas, on n’est pas présent, on ne met pas ce que qu’on doit mettre d’habitude, d’abord défensivement. On savait que Tours allait être dur ce soir et qu’il fallait être présents défensivement avec de l’agressivité et l’organisation nécessaire, ce qui n’a pas été le cas. On manque d’adresse toute la première mi-temps. Malheureusement, on n’a pas assez de talent offensif pour se permettre de partir avec un delta aussi important et on le paye à la fin. »

Une longueur derrière le leader avignonnais, Hyères-Toulon se retrouve désormais à égalité avec Caen, sorti vainqueur d’un combat à Chartres (68-64), malgré la blessure au doigt de Marc-Eddy Norélia, absent jusqu’à la fin de la phase 2. « J’ai kiffé l’équipe contre Chartres parce que j’ai vu un super état d’esprit pendant 40 minutes. C’est comme ça qu’on va y arriver », lance Stéphane Eberlin, au micro de Sport à Caen. Derrière, respectivement battus à Quimper et Tarbes-Lourdes, Andrézieux-Bouthéon et Saint-Vallier sont définitivement écartés de la course au titre.

Les résultats de la 5e journée de la poule haute : Loon-Plage – Avignon-Le-Pontet : 80-82, a.p.

Tours – Hyères-Toulon : 84-77

Chartres – Caen : 64-68

Quimper – Andrézieux-Bouthéon : 70-66

Tarbes-Lourdes – Saint-Vallier : 78-70

L’intérêt de terminer à la première place de la poule intermédiaire reste assez limité mais le duel des co-leaders entre Rueil et Mulhouse a tourné à l’avantage du MBA (86-83), vainqueur de son quatrième match en cinq sorties. Parmi les autres résultats notables, on retiendra la victoire de Vitré (79-57 contre Orchies), qui continue son superbe parcours, avec 26 points d’Hugo Bequignon, ou la remontée progressive du STB Le Havre de Valentin Bigote (30 d’évaluation), désormais 6e, qui écarte progressivement le spectre d’une vraie catastrophe industrielle. Enfin, avec 26 points à 11/17, 4 rebonds et 5 passes décisives pour 30 d’évaluation, le jeune rennais Fabien Damase a signé sa meilleure performance en carrière contre Boulogne-sur-Mer (89-80).