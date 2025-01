Plusieurs clubs de NM1 concernés par des retraits de points, dont 5 pour Pays de Fougères

Vainqueur du Trophée Coupe de France 2024 et promu en NM1 cette saison, Pays de Fougères a vu sa mission maintien prendre une tournure beaucoup plus difficile en ce vendredi 10 janvier. Le club breton a été lourdement sanctionné la Commission de Contrôle de Gestion de la FFBB, qui a appliqué des retraits de points et des pénalités financières à 9 clubs de NM1 au total.

Des retraits de points pour 4 clubs

À l’instar de La Roche Vendée en La Boulangère Wonderligue, Pays de Fougères se voit retirer des points pour l’exercice en cours. Au nombre de cinq pour les phases 1 et 2 de Nationale 1, pour présentation d’une situation nette négative pour un club accédant en division supérieure, ainsi que la production de documents incomplets, ou non fiables, ou ne présentant pas la réalité de la situation financière du club. Actuel 8e de la poule A grâce à une bonne première partie de saison (27 points), l’équipe de Mathieu Lemercier se retrouverait alors à égalité de points avec Poissy (22), avant-dernier, juste devant le Pôle France (20).

Outre Pays de Fougères, Avignon – Le Pontet, le Stade Toulousain et Vitré se voient également retirer des points, respectivement deux pour les clubs du Sud, et un pour celui d’Ille-et-Vilaine. Par ailleurs, Berck, Besançon, Boulogne-sur-Mer, Feurs et les Sables Vendée ont été sanctionnés de pénalités financières.