Metz très lourdement sanctionné par la FFBB

Alors que sa victoire contre LyonSO mardi (97-84) lui permettait de continuer à croire en la septième place, synonyme de ticket pour la poule haute, Metz va devoir revoir ses ambitions à la baisse. Le club lorrain a été très lourdement sanctionné par la FFBB.

Auteur d’une saison honorable pour un promu (10v-12d), 9e ex-aequo de la Poule B, les Canonniers vont dégringoler à l’avant-dernière place et voient leur survie dans la division être menacée.

Trois griefs contre Metz

Pour « non-production de documents deux mois après la date prévue règlementairement ou fixée par la Commission », « présentation d’une situation nette négative pour un club accédant en division supérieure » et « production de documents incomplets, ou non fiables, ou ne présentant pas la réalité de la situation financière du club », Metz a écopé d’un retrait de 4 points au classement de la phase 1 et de 4 points au classement de la phase 2. Par ailleurs, les Canonniers ont également été condamnés à une pénalité financière de 4 000 euros par la Commission de Contrôle de la FFBB.

Metz n’est pas le seul club à devoir composer avec des retraits de points : Vitré en a eu 1, Avignon et Toulouse 2 tandis que Fougères avait été le plus durement sanctionné lors de la séance du mois de décembre : 5 points en moins.