Soupçons de détournement de fonds au Tours Métropole Basket : de la prison avec sursis requise contre le président et le GM

Jusqu’à trente-six mois de sursis simple et 252 000 euros d’amende ont été requis par le tribunal correctionnel de Tours à l’encontre du président et du manager général du Tours Métropole Basket, ainsi que de l’ancien directeur du collège privé Notre-Dame-de-la-Riche de Tours. La Nouvelle République rapporte que les trois hommes sont soupçonnés d’avoir organisé un grand détournement de fonds via la taxe d’apprentissage, au profit du club de NM1.

Les faits auraient eu lieu entre 2016 et 2021, et concerneraient une somme avoisinant les 337 000 euros. Dans leur entreprise de fraude, Bruno de l’Espinay, président démissionnaire du TMB, Romain Régnard, manager général, et Benoit Visse, l’ancien directeur, auraient reversé au club une partie de la taxe d’apprentissage.

Un détournement maquillé en factures et sponsoring

Celle-ci était versée à deux établissements afin de financer du matériel pédagogique notamment. Une partie – 84 690 euros à l’établissement catholique, et 252 000 euros à un organisme tourangeau de formation aux métiers de la santé – aurait été détournée.

La justice reproche à Bruno de l’Espinay d’avoir versé la taxe que son entreprise d’intérim Artus devait aux deux établissements, sous condition qu’ils en reversent une partie au club qu’il préside. Directeur d’une société de marketing, Romain Régnard aurait tenté d’invisibiliser l’opération en produisant de fausses factures.

Des agissements repérés par une commissaire aux comptes, mais que les trois hommes rejettent catégoriquement. Ils avancent que les 337 000 euros correspondent à du sponsoring, chose que les factures ne montreraient pas. « Dans ce dossier, on constate que la taxe d’apprentissage sort de la poche de Monsieur de l’Espinay du groupe Artus pour revenir dans la poche de Monsieur de l’Espinay président du club de basket », a lancé la procureure, dans des propos repris par Ici.

Verdict le 3 juillet

Trois ans de prison avec sursis simple et 252.000 euros d’amende ont été requis à l’encontre de Bruno de l’Espinay. 16 mois de prison avec sursis simple et une confiscation de 84 690 euros ont été requis à l’encontre de Romain Régnard ; et deux ans de prison avec sursis simple et 50.000 euros d’amende ont été requis contre Benoit Visse.

La procureure de la République a également requis une peine d’amende pour le Tours Métropole Basket, dont le montant est à définir par le tribunal. La décision placée en délibéré est attendue le 3 juillet. À la barre, Bruno de l’Espinay a rappelé qu’il allait quitter ses fonctions à la fin de l’exercice. Frédéric Chouraki et Jacques Bouhier seront les nouveaux président du Tours Métropole Basket à compter du 30 juin.