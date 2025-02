Spectaculaire, Victor Wembanyama vient enfin à bout de Giannis Antetokounmpo et des Bucks

Une victoire des San Antonio Spurs contre les Milwaukee Bucks, ce n’était plus arrivé depuis novembre 2022. Malgré ses coups d’éclat individuels dans ces confrontations, Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) n’avait jamais réussi à venir à bout de l’équipe de Giannis Antetokounmpo, l’un des joueurs qui l’a inspiré dans son développement. Leur dernier affrontement était même l’un de ses pires matchs de la saison (10 points, défaite 105-121).

Un autre match difficile sur le plan physique

Alors cette fois, le néo-All Star français ne voulait pas laisser passer une nouvelle opportunité. Il a décidé de donner le ton d’entrée. Deux contres d’affilée dans les deux premières minutes, et voilà le double MVP grec prévenu. Mais ses adversaires lui ont rendu la pareille de l’autre côté du terrain. À l’image du dernier match contre les Clippers (116-128), Wembanyama a pris des coups par les intérieurs des Bucks.

Antetokounmpo et Brook Lopez, réputés parmi les meilleures raquettes défensives de NBA, l’ont forcé à s’éloigner du panier. Le Français a donc tenté 11 tirs à 3-points, soit plus de la moitié de ses tirs totaux, en seulement 30 minutes. Dont certains en déséquilibre, ou loin de la ligne. Mais grâce à son travail acharné ces derniers mois, il a réussi à en rentrer 5. De quoi lui permettre de faire rapidement grimper son total de points, après un début de match discret.

La montée en puissance de Wembanyama au fur et à mesure de la rencontre a coïncidé avec la réussite de son équipe. Les Spurs ont notamment réussi 24 de leurs 50 tentatives à 3-points (48%). Des chiffres bien au-delà de leurs moyennes de saison, en volume comme en pourcentage. À ce jeu-là, l’attaque des Bucks, plus aussi performante qu’il y a quelques années, n’a pas pu suivre.

Malgré les 34 points, 15 rebonds et 6 passes décisives d’un Antetokounmpo qui ne s’est pas laissé impressionner par son vis-à-vis tricolore, les Bucks ont ainsi encaissé leur troisième défaite sur leurs quatre derniers matchs. Après une première période serrée (70-71), celle-ci s’est décidée au fin de troisième quart-temps (115-101). De quoi créer une tension entre les joueurs lors d’échauffourées en toute fin de match.

These highlights are insane even for Wemby pic.twitter.com/IvuBnnFrjP — Brett Usher (@UsherNBA) February 1, 2025

Un des derniers matchs de Wembanyama en tant que leader isolé ?

Sur le plan individuel, Wembanyama a encore une fois été spectaculaire. Il a enchaîné les highlights tous plus stupéfiants les uns que les autres. Il clôt la rencontre avec 30 points à 9/20 aux tirs (dont 5/11 à 3-points), 14 rebonds, 1 passe décisive et 6 contres en 30 minutes. Et ce alors même qu’il paraissait épuisé lors des quelques temps morts de ce match à haute intensité.

« Il est resté calme, a fait preuve de maîtrise, a suivi le plan de jeu sans chercher à en faire trop » a apprécié son coach Mitch Johnson, dans des propos rapportés par Benjamin Moubèche. Ses facilités techniques lui ont permis de peser sur la rencontre malgré tout. À noter aussi le très bon match du surprenant rookie Stephon Castle (20 points, 8 rebonds, 6 passes décisives) et du feu follet en sortie de banc Keldon Johnson (24 points à 10/15 aux tirs).

Quant à la suite des événements, le natif de Chesnay s’est aussi exprimé sur les éventuels transferts qui pourraient secouer son équipe dans les prochains jours. « C’est encore difficile de réaliser qu’on peut être échangé comme un objet. C’est très étrange… Je sais que cela finira par arriver, mais on verra bien […] On discute bien sûr avec le staff de la construction de l’équipe sur le long terme. »

Interrogé plus particulièrement sur le cas De’Aaron Fox par Maxime Aubin, dont il a entendu les rumeurs quelques heures auparavant, il a parlé d’un « très bon joueur » et a réitéré sa « confiance au Front Office » pour faire le bon choix. Les rumeurs d’un transfert entre Kings et Spurs avec d’autres équipes intercalées se sont accélérées ces dernières heures. L’arrivée du 13e meilleur marqueur de la ligue pourrait changer totalement la dynamique de l’équipe texane, qui figure encore en 12e position de l’Ouest.