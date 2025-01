Victor Wembanyama frustré par l’arbitrage lors de la défaite des Spurs face aux Clippers

De retour à San Antonio après l’épisode des NBA Paris Games, Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) et les Spurs ont chuté face aux Los Angeles Clippers (116-128). Le pivot français a livré une performance individuelle dans ses standards (23 points à 8/16 aux tirs, dont 3/6 à 3-points, 12 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions, 3 contres et 3 balles perdues en 35 minutes), mais il a aussi exprimé sa frustration face à un arbitrage qu’il juge trop permissif à son encontre.

Après leur passage en France, les Spurs espéraient bien relancer leur saison devant leur public. Mais les Clippers, portés par Kawhi Leonard et Norman Powell (27 points chacun), ont fini par imposer leur loi. Pourtant, San Antonio a eu des opportunités, notamment en revenant à un point (90-89) à la fin du troisième quart-temps après un impressionnant run de 20-4, puis en passant devant sur un 3-points de Victor Wembanyama (105-104). Mais ils ont ensuite connu une mauvaise série (107-119).

Victor Wembanyama a encore été précieux dans la raquette avec plusieurs contres spectaculaires et une adresse correcte derrière l’arc (3/6). Mais son impact a été limité par la domination d’Ivica Zubac (21 points, 22 rebonds), omniprésent aux deux extrémités du terrain. Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) a été productif en sortie de banc (12 points à 4/5 aux tirs, dont 3/4 à 3-points, et 5 rebonds en 17 minutes) lors de cette 27e victoire des Clippers, en 47 rencontres.

Au-delà du résultat, l’image marquante de la soirée reste la réaction de Wemby après un contact musclé avec Zubac. Lors du troisième quart-temps, le pivot croate l’a violemment poussé dans le dos après avoir été contré, l’envoyant au sol sous les yeux des arbitres… qui n’ont pas bronché. Exaspéré, Wembanyama s’est relevé furieux et a tenté d’aller s’expliquer avec son adversaire, avant d’être retenu par ses coéquipiers.

Après la rencontre, le Français n’a pas mâché ses mots en conférence de presse : « C’est frustrant. Il y a des contacts que je subis qui ne sont pas sifflés. Est-ce que les arbitres me protègent assez ? Non. Mais ce n’est pas quelque chose sur lequel je veux me focaliser. Mon job, c’est de jouer au basket, pas de faire de la politique. »

Son coach Mitch Johnson a également pris sa défense : « Je suis surpris qu’il n’ait pas réagi plus tôt. Il encaisse énormément de coups sans que ça soit sifflé. » Même son de cloche chez Chris Paul, qui insiste sur la nécessité d’être plus agressif collectivement.

Toutefois, Ivica Zubac a reconnu qu’il avait effectué un mauvais geste et s’est excusé devant la presse après la rencontre.

Ivica Zubac said he apologized to Victor Wembanyama after the game:

“I reacted a little. I thought I got fouled. I was mad at the refs and I was late… I saw Wemby crashing and I knew I had to box him out. Bumped a little harder. I let emotions take over a little bit. But I… pic.twitter.com/d73HbE1r4V

