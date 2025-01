Défaite des Spurs à Milwaukee : Wembanyama en retrait, les Bucks dominent

Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) et les San Antonio Spurs n’ont pas réussi à redresser la barre face aux Milwaukee Bucks, s’inclinant lourdement 121-105. Malgré une première mi-temps quasi parfaite des Bucks et un duo Giannis Antetokounmpo – Damian Lillard en grande forme, les Spurs, en panne d’adresse et de constance, n’ont pas pu rivaliser.

Un Wembanyama discret

Victor Wembanyama, habituellement central dans le jeu des Spurs, a connu une soirée compliquée. Bien qu’il ait signé un double-double (10 points à 4/10 aux tirs dont 2/6 à 3-ponts, 10 rebonds, 3 contres), il n’a inscrit que 3 points en seconde mi-temps. Avec 4 fautes personnelles, il a été limité dans son impact des deux côtés du terrain, enregistrant l’une de ses plus faibles performances de la saison.

Un duo Giannis-Lillard dominant

Du côté des Bucks, Giannis Antetokounmpo (25 points, 16 rebonds, 8 passes) et Damian Lillard (26 points, 8 passes) ont une nouvelle fois brillé. Leur efficacité, combinée à l’adresse longue distance de Brook Lopez (22 points) et A.J. Green (14 points, 4/5 à 3-points en première mi-temps), a permis aux Bucks de contrôler la rencontre.

Giannis is too strong. 💪 pic.twitter.com/Mfe5e8CJbU — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 9, 2025

Une mauvaise passe pour les Spurs

Les Texans enchaînent une troisième défaite consécutive, une deuxième série noire cette saison, les laissant à la 10e place ex aequo de la Conférence Ouest (18 victoires – 19 défaites). Déjà plombés par l’absence de Jeremy Sochan (douleurs au dos), les Spurs n’ont pas trouvé les solutions offensives face à la défense des Bucks.

Une première mi-temps à sens unique

Les Bucks ont pris une avance décisive en première mi-temps grâce à un impressionnant 12 sur 24 à 3-points (19/42 au final, contre 18/52 pour les Spurs). Une séquence marquante : un contre spectaculaire de Giannis sur Devin Vassell, suivi d’un panier primé de Lopez pour donner 19 points d’avance à Milwaukee avant la pause.

AJ Automatic. He's got four first-half triples. pic.twitter.com/6PKIh4hzGq — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 9, 2025

Les Spurs de retour à l’Ouest



Les Spurs tenteront de rebondir lors d’un double affrontement contre les Lakers, les 11 et 13 janvier, tandis que les Bucks iront défier le Magic d’Orlando le 10 janvier.