De’Aaron Fox demande son transfert à San Antonio : un des 15 meilleurs marqueurs de NBA bientôt aux côtés de Wembanyama ?

La nouvelle est tombée dans la nuit de ce mardi 28 au mercredi 29 janvier. Les Sacramento Kings sont ouverts au transfert de leur meneur star De’Aaron Fox d’ici la trade deadline du 6 février. L’information a été dévoilée par Shams Charania d’ESPN, puis confirmée et précisée par plusieurs autres insiders. Auprès du Sacramento Bee, le principal intéressé a affirmé que la demande de transfert ne venait pas de lui. Mais quelques heures plus tard, Shams Charania a révélé un détail intéressant pour les fans français de basket : Fox aurait une destination préférentielle, les San Antonio Spurs.

"League sources tell me that the San Antonio Spurs are De'Aaron Fox's preferred destination." 😲 @ShamsCharania with the latest on the Sacramento Kings being open to trade De'Aaron Fox. pic.twitter.com/O63Xh0m4wm — First Take (@FirstTake) January 29, 2025

Spurs et Kings peuvent-ils parvenir à un accord ?

Les Kings sont actuellement 10e de la conférence Ouest, avec trois victoires et demi d’avance sur les Spurs (12e). La franchise californienne est en route pour disputer une nouvelle fois le play-in tournament. Le licenciement du coach Mike Brown et un effectif qui n’a que peu changé depuis deux ans ont mené à cette situation. All-Star en 2023 et tournant autour des 25 points de moyenne depuis cinq ans, De’Aaron Fox n’a pas réussi à faire gagner son équipe. Client du fameux agent Rich Paul, il n’est pas non plus satisfait des décisions de ses dirigeants puisqu’il ne comptait de toute façon pas signer une extension à Sacramento, toujours selon Shams Charania. À 27 ans, l’ancien de Kentucky – qui sera agent libre en 2026 – devrait donc aller jouer le prime de sa carrière ailleurs.

Son premier choix serait donc San Antonio. Selon les informations de l’Équipe, son entourage s’est rendu à plusieurs reprises dans la ville texane ces derniers mois pour préparer son arrivée. Sa femme est notamment originaire de la ville. Il viendrait bien sûr former un binôme de choix avec Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans). Les Spurs n’ont pas encore réussi à attirer de joueur de calibre all-star pour faire la paire avec le Français, se résolvant à bricoler avec un mélange de jeunesse et de vétérans. Meneur offensif, ultra-rapide et explosif, Fox est le 13e meilleur marqueur de NBA. Il est aussi un joueur efficace sur pick-and-roll qui pourra fonctionner avec Wembanyama.

Reste à savoir de qui les Spurs sont prêts à se séparer pour monter un transfert. Il leur faudra se séparer d’un ou plusieurs de leurs jeunes à talent (Devin Vassell, Jeremy Sochan, Stephon Castle…). Les deux franchises ont encore une semaine pour se mettre d’accord. Il n’est pas certain que les Kings voudront envoyer leur star chez un concurrent direct au play-in de l’Ouest.

Victor Wembanyama attire les convoitises

Cette préférence de De’Aaron Fox prouve en tout cas le pouvoir d’attraction de Victor Wembanyama. Après seulement 18 mois en NBA, il impressionne déjà toute la NBA. Y compris ses joueurs stars, qui veulent le rejoindre pour bâtir une équipe à succès. Il y a en effet une place à prendre à ses côtés. Ce fut par exemple le cas de Trae Young (Atlanta) l’été dernier, ou encore plus récemment du probable n°1 de la Draft 2026, AJ Dybantsa. Et si Fox n’est pas transféré à San Antonio d’ici la trade deadline ou transféré ailleurs, les rumeurs reprendront de plus belle cet été.