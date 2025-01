Victor Wembanyama sera à l’Euro, sauf en cas de « pépin physique »

Dans une interview au journal Le Progrès, le nouveau président de la Fédération française de basketball (FFBB) Jean-Pierre Hunckler s’est exprimé au sujet de Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans), qui était en parallèle en région parisienne pour les NBA Paris Games. Ce dernier lui a donné de belles garanties sur sa présence à l’EuroBasket 2025 :

« La chance que nous avons, c’est que c’est un jeune qui a la tête bien faite et qui pense au basket français et à son développement. Chaque fois que Boris Diaw est avec lui, il ne parle que d’une chose, l’équipe de France. J’ai échangé cinq minutes avec Victor dans la semaine, parce qu’il était très occupé, et il m’a assuré que sauf pépin physique, il serait là pour l’Euro 2025. »