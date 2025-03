Sylvain Francisco élu co-MVP de la 27e journée d’EuroLeague après sa démonstration à l’Étoile Rouge

Face à l’Étoile Rouge de Belgrade, Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) a signé sa meilleure performance de la saison en EuroLeague. Un match XXL qui lui permet d’être récompensé par une première nomination comme MVP de la journée, un honneur partagé avec Carlik Jones de Partizan Belgrade.

Une performance record pour Sylvain Francisco

Dans un contexte toujours bouillant de la Belgrade Arena, Sylvain Francisco a guidé le Zalgiris Kaunas vers une précieuse victoire (80-86) sur le parquet de l’Étoile Rouge. Auteur de 25 points, l’international français a réalisé sa meilleure performance en déplacement depuis son arrivée en EuroLeague.

Particulièrement adroit, Francisco a rentré 6 tirs primés sur 9 tentés, tout en affichant un parfait 5/5 aux lancers-francs. S’il a aussi contribué à la création (4 passes décisives), le meneur s’est surtout illustré par sa présence au rebond, égalant son record en carrière avec 6 prises.

Un apport complet des deux côtés du terrain

Au-delà des chiffres bruts, Sylvain Francisco a brillé par son activité défensive, avec 1 interception et 1 contre. Il a également provoqué 4 fautes, terminant la rencontre avec un +/- de +10, le meilleur de son équipe ce soir-là. Sa performance globale lui a permis d’atteindre une évaluation de 31, le plus haut total de cette 27e journée, ex-æquo avec Carlik Jones.

Sylvain Francisco – MVP of the Round 27! 💫 Stats 📊: 25 PTS | 6 REB | 4 AST | 31 EFF pic.twitter.com/H2o7MSElZv — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) March 1, 2025

Carlik Jones, l’autre co-MVP

Le lendemain, Carlik Jones (1,83 m, 27 ans) s’est illustré avec le Partizan Belgrade lors de la victoire face à Baskonia (86-73). Le meneur américano-soudanais a cumulé 21 points, 6 passes, 6 rebonds et 2 interceptions, pour une évaluation de 31. Déjà MVP de la 22e journée, Jones confirme son excellente adaptation à l’EuroLeague pour sa première saison dans la compétition.

They were shining in Belgrade💫 Sylvain Francisco and Carlik Jones are the Co-MVP's of R27 MVP of the Round I @PaniniAmerica pic.twitter.com/x7ViWlOPH5 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 1, 2025

Une lutte intense pour les distinctions individuelles

Derrière Francisco et Jones, plusieurs joueurs ont brillé lors de cette 27e journée. Shavon Shields (Milan) et Carsen Edwards (Bayern) ont chacun signé une évaluation de 29 contre Monaco et Paris, tandis que T.J. Shorts (Paris) et Kendrick Nunn (Panathinaikos, face à l’ASVEL) ont atteint 27 d’évaluation. Si Francisco décroche sa première récompense de MVP de la journée, il confirme surtout son ascension au plus haut niveau européen avec Zalgiris.