Sylvain Francisco porte le Zalgiris Kaunas à Belgrade après la provocation du public de l’Étoile Rouge

Provocation, tension et performance de haut niveau : face à l’Etoile Rouge de Belgrade, le Zalgiris Kaunas et Sylvain Francisco ont répondu sur le terrain. Le meneur français a signé un match de gala, offrant à son équipe un succès précieux (80-86) en EuroLeague.

Un Sylvain Francisco de gala au cœur de l’enfer serbe

Dans une ambiance électrique, où les supporters de l’Etoile Rouge de Belgrade avaient choisi de revêtir les couleurs du drapeau russe (blanc, bleu, rouge) et des drapeaux anti-OTAN pour provoquer les Lituaniens du Zalgiris Kaunas, Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) et les siens n’ont pas tremblé. Le meneur de jeu français a livré une prestation majuscule avec 25 points (6/9 à 3-points), 6 rebonds et 4 passes décisives pour finir à 31 d’évaluation.

🇷🇺🇷🇸🏀🇱🇹 Crvena Zvezda (Red Star) Belgrade fans gave Lithuania’s Žalgiris a warm Russian welcome. pic.twitter.com/X5QU2BhfbV — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) February 27, 2025

Après un premier quart-temps équilibré (23-23), les visiteurs ont progressivement pris le contrôle de la rencontre, s’appuyant sur l’adresse extérieure de Francisco et l’impact de leur joueur serbe Alen Smailagic (15 points). Le Zalgiris, longtemps bousculé cette saison, a fait preuve d’un véritable caractère pour s’imposer dans un environnement hostile.

Une défense clé pour museler Petrusev et faire la différence

Filip Petrusev, pourtant bien parti avec 10 points dès le premier quart-temps, a été muselé par la défense lituanienne qui l’a limité à seulement 6 unités sur le reste de la rencontre. Nemanja Nedovic (14 points) et Joel Bolomboy (12 points) ont bien tenté de maintenir Belgrade à flot, mais le Zalgiris a su garder la main.

Un 9-2 infligé par les visiteurs en fin de troisième quart-temps a donné un avantage décisif à Kaunas (56-64), une avance conservée jusqu’au bout grâce à la gestion impeccable de Francisco. Le Français a multiplié les tirs clutch pour éteindre les espoirs serbes.

MVP performance? Just another day at work for Sylvain Francisco! 💼🔥 pic.twitter.com/nd1djLLNCX — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) February 27, 2025

Andrea Trinchieri savoure la performance collective

Satisfait du travail de son équipe, Andrea Trinchieri a salué la combativité et la maîtrise de ses joueurs. « Ce soir, on a montré de la personnalité, du caractère et une vraie solidarité », a souligné l’entraîneur italien. « Francisco a été exceptionnel, mais tout le groupe a contribué à cette victoire essentielle pour garder notre rêve de playoffs en vie. »

Pour Alen Smailagic, passé par le Partizan Belgrade, la motivation était décuplée face au rival honni de son ancien club. Impeccable (6/6 au tir), il a été un facteur clé du succès lituanien.

Un Zalgiris toujours en vie pour les playoffs

Avec cette victoire, le Zalgiris Kaunas (13 victoires, 14 déplaces) se replace dans la course aux playoffs, tandis que l’Etoile Rouge (16-11) voit sa belle dynamique freinée. Il reste désormais aux Lituaniens à confirmer lors des prochaines journées pour transformer cet exploit en véritable tremplin vers la qualification.