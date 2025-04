Un soir sans pour Zaccharie Risacher, Guerschon Yabusele touché au genou

Outre le nouveau double-double de Rudy Gobert, la nuit a été rude pour les Français en NBA. D’abord, le premier choix de la dernière draft, Zaccharie Risacher, affrontait le 43e choix de la cuvée 2024, Rayan Rupert, dans un match opposant Atlanta à Portland.

Ce sont les Blazers de Rupert qui l’ont emporté en Géorgie (127-113), même si l’arrière français n’a pu se satisfaire que du garbage time avec les 69 dernières secondes passées sur le terrain. Pas très rassurant pour l’avenir, alors que les chances de Portland d’accrocher le play-in sont quasi nulles.

De son côté, après sa pointe à 36 unités, le rookie du mois à l’Est n’a pas pu récidiver. Il s’est contenté de 9 points à 4/14 (dont 0/4 à 3-points), 3 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 25 minutes. Avec le pire +/- des Hawks (-28).

On notera le triple-double de l’Israélien Deni Avdija qui a terminé avec 32 points, 15 rebonds et 10 passes décisives. Avec ses 29 points et 15 passes décisives, Trae Young semblait bien trop esseulé côté Atlanta sans l’apport de son rookie français.

Enfin, alors que le match New York – Philadelphie aurait pu opposer deux Français, il n’en a rien été. Pacôme Dadiet était en G-League tandis que Guerschon Yabusele a raté sa deuxième rencontre consécutive en raison d’une alerte au niveau de son genou.

Guerschon Yabusele is OUT tonight, I’m told. Right knee soreness again. — Adam Aaronson (@SixersAdam) April 1, 2025

Sans Jalen Brunson ni Karl-Anthony Towns, New York l’a tout de même à domicile contre l’équipe des contrats 10 jours de Philadelphie. Avec désormais neuf défaites consécutives, l’opération tanking continue aux Sixers, qui aimeraient conserver leur choix de draft du premier tour, qui reviendrait à OKC s’il est situé en dessous de la sixième position.