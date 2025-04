Face à Rudy Gobert, Nikola Jokic sort un triple-double à… 61 points !

Nikola Jokic avait-il entendu les propos de Rudy Gobert ? « Mon équipe me challenge à être le meilleur défenseur du monde, et je pense que je le suis », avait clamé le pivot des Wolves dimanche soir après son gros match contre Detroit (19 points et 25 rebonds). Si tant est qu’il existe quelque part sur cette planète quelqu’un d’arrêter le triple MVP, le Serbe s’est attaché à démonter méthodiquement cette affirmation dans la nuit de mardi à mercredi…

Le troisième triple-double de l’histoire à 60 points

Pour cause, l’ancien pivot de Mega Leks a bouclé sa soirée avec le plus haut total de l’histoire dans un triple-double : 61 points ! Pendant l’intégralité de la soirée, Nikola Jokic a fait la chanson à son garde du corps, contribuant à son exclusion, provoquant cinq de ses six fautes, dont la dernière à 13 secondes de la fin du temps règlementaire.

Auteur de son record en carrière, et de la plus haute marque offensive pour un joueur cette saison, Nikola Jokic a bouclé sa soirée avec 61 points à 18/29, 10 rebonds, 10 passes décisives et 2 interceptions en 53 minutes. Le troisième triple-double de l’histoire à 60 points, après James Harden en 2018 et Luka Doncic en 2022.

Pourtant, c’est bien Rudy Gobert qui a eu le dernier rire puisque Russell Westbrook est venu saccager le chef-d’œuvre de son coéquipier. Alors que Jokic avait arraché une première prolongation sur la ligne des lancers-francs (suite à la sixième faute du Picard) puis une deuxième sur un petit hook, l’ancienne star du Thunder a d’abord manqué un lay-up à +1 en contre-attaque à 11 secondes de la fin, avant de commettre une faute sur une tentative lointaine de Nickeil Alexander-Walker à 0,1 seconde du buzzer. Trois lancers-francs, et fin du bal (victoire des Wolves 140-139).

Cinquième double-double consécutif pour Gobert

De quoi permettre à Rudy Gobert de souffler sur le banc, après deux prolongations passées sur le côté, pour finalement se réjouir de la quatrième victoire des siens face à Minnesota.

RUDY. GOBERT. 19 POINTS

12 REBONDS

7/11 FG 🇫🇷 pic.twitter.com/qdQVBoxXsr — NBA France (@NBAFRANCE) April 2, 2025

D’un point de vue statistique, l’international français n’a pas démérité, loin de là, avec son cinquième double-double consécutif : 19 points à 7/11, 12 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception. Mais aussi 0 contre, comme le symbole de son incapacité à stopper Jokic…