Rudy Gobert sort un match de mammouth au milieu d’une bagarre générale contre les Pistons

Zaccharie Risacher (2,04 m, 19 ans) n’est pas le seul tricolore auteur d’une performance remarquée cette nuit en NBA. Son aîné de 13 ans Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) s’est aussi illustré comme il ne l’avait encore jamais fait cette saison. Il n’était pourtant pas facile de se démarquer offensivement dans ce match particulièrement rugueux (48 fautes au total) entre Timberwolves et Pistons (123-102), qui sentait bon les années 1990. Les deux équipes du nord des États-Unis ne s’aiment pas et l’ont montré à tout le monde.

Bagarre générale

Après plusieurs fautes rugueuses et du trashtalk entre les joueurs des deux équipes, la situation a dégénéré au début du deuxième quart-temps lors d’une bagarre générale. Les Pistons sont coutumiers du fait cette saison. Les Timberwolves un peu moins, mais ont plusieurs forts caractères dans l’équipe. Naz Reid (Timberwolves) et le rookie Ron Holland (Pistons) se sont chauffés, avant que leur fièvre ne contamine les deux effectifs, et même les coachs.

Il aura fallu plus de 10 minutes avant que tout le monde se calme et que les arbitres revoient la vidéo pour décider des sanctions. Au final, sept personnes ont été exclues, dont cinq joueurs et… deux coachs. Arrivé après afin de séparer, Gobert a été épargné. Il s’est retrouvé seul pivot de la rotation de Minnesota après l’exclusion de Reid, et donc utilisé plus que d’habitude. D’où son gros temps de jeu et ses énormes statistiques. « Quand ce genre de choses arrivent, soit ça vous transforme, sois ça vous détruit. À nous, ça nous a donné un boost d’énergie » a-t-il expliqué après la rencontre.

A fight breaks out between the Pistons and Timberwolves Donte DiVincenzo, Naz Reid, Ron Holland, Isaiah Stewart, Marcus Sasser, Pistons HC J. B. Bickerstaff and Wolves assistant coach Pablo Prigioni were all ejected pic.twitter.com/TJA3OczOxB — Bleacher Report (@BleacherReport) March 31, 2025

Être le « meilleur défenseur du monde »

Car le pivot français ressort de ce match avec 19 points à 8/16 aux tirs, 25 rebonds et 1 contre en 38 minutes. C’est son record de la saison au niveau des rebonds, et sa deuxième meilleure marque au scoring. Il s’est retrouvé davantage au centre de l’attaque des Timberwolves, mais est aussi allé chercher ses points sur rebond offensif (10). Sa présence dans la raquette a fait déjouer l’attaque des Pistons, qui termine à seulement 35,8% aux tirs. Son plus minus de +18, le deuxième meilleur de son équipe, indique son impact.

Le Saint-Quentinois a sûrement réalisé son meilleur match de la saison, lui qui adore ce genre de matchs rugueux où il faut s’imposer physiquement. Si bien qu’il a été ovationné par le public du Target Center à sa sortie, après que son équipe ait renversé le match (-14 dans le deuxième quart, +19 au final).

Gobert est en train de monter en puissance alors que les playoffs approchent. Solide sans être transcendant pendant toute la saison (11 points et 10 rebonds de moyenne), il tourne à 16,8 points et 16,3 rebonds sur ses quatre derniers matchs. « Mon équipe me challenge à être le meilleur défenseur du monde, et je pense que je le suis » a-t-il avoué dans les vestiaires. Son retour en forme correspond à un regain de Minnesota, qui a gagné 11 de ses 15 matchs en mars. Avec leur actuelle 7e place de l’Ouest à deux victoires des Lakers (4e), les derniers finalistes de conférence peuvent encore aller chercher l’avantage du terrain pour les playoffs.