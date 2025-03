À défaut de jouer en NBA, Pacôme Dadiet va disputer les playoffs de la G-League

Avec les Knicks de Westchester, 2es de la saison régulière de G-League, Pacôme Dadiet va avoir l’opportunité de prolonger sa saison à l’occasion des playoffs de l’antichambre de l’Association. Lui qui n’a que très peu vu le terrain en NBA cette saison, étant le rookie du premier tour qui a eu le moins de minutes dans l’Association…

C’est en tout cas bien lancé malgré tout que Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans) va disputer ses premiers playoffs en G-League. En cette fin de mois de mars, l’ancien joueur de Ulm et du Paris Basketball a battu son record de points (25 dont 7/11 à 3-points). Sur la saison régulière, le natif de Aubagne tourne à 13,9 points à 40% aux tirs dont 29% à 3-points, 5,5 rebonds et 2,3 passes décisives en 31 minutes de jeu en moyenne.

Exempté du 1er tour des playoffs en qualité de tête de série n°2, les Westchester Knicks rencontreront par la suite le vainqueur de la rencontre entre les Maine Celtics et le Capital City Go-Go. En début de saison, Pacôme Dadiet et son équipe avaient déjà remporté un trophée : le Winter Showcase G-League, un tournoi de mi-saison. Les phases finales de la G-League débutent à partir du 1er avril.

The 2025 #NBAGLeaguePlayoffs presented by @GooglePixel_US are HERE! Check out the bracket as the action tips off on Tuesday, April 1st, and will be broadcasted live on Tubi and ESPN Networks. 🏆

Learn More: https://t.co/cSAKCjYNpT pic.twitter.com/NPLnkUSAG5

— NBA G League (@nbagleague) March 30, 2025