[Vidéo] 26 points à 11/12 aux tirs : l’énorme match de Gérald Ayayi au PAOK Salonique

En l’absence de Bastien Vautier, qui ne reviendra que pour les playoffs de Betclic ELITE, Cholet Basket a pu s’appuyer sur un très grand Gérald Ayayi en demi-finale aller de la FIBA Europe Cup !

Troisième meilleur marqueur et passeur de CB cette saison, l’arrière s’est sublimé dans l’enceinte bouillante du PAOK Salonique, en signant un match quasi-parfait : 26 points à 11/12 aux tirs, avec également 4 rebonds et 3 passes décisives en 25 minutes de jeu. Il a été logiquement récompensé du titre de joueur de la semaine en FIBA Europe Cup

En signant son 2e meilleur match aux points en carrière (derrière ses 28 unités en 2023 avec l’Élan Béarnais), Gérald Ayayi a permis à Cholet de remplir sa première part du contrat en demi-finale de la FIBA Europe Cup. Mais nul doute qu’au retour, à la Meilleraie, Massimo Cancellieri, va attirer l’attention de ses joueurs sur le petit frère de Joël et Valériane. « Je pense par exemple qu’on peut mieux défendre sur Gérald Ayayi, on l’a trop laissé au panier, on peut mieux faire sur lui », estimait le technicien italien après la rencontre dans des propos rapportés par Ouest-France et Le Courrier de l’Ouest.

Retrouvez les meilleures actions de Gerald Ayayi (1,91 m, 23 ans) face au PAOK Salonique dans les vidéos suivantes.

Locked in. 😤

Leading Cholet to the win & shooting lights out, Gerald Ayayi is the #FIBAEuropeCup Player of the Week – as voted by the fans! 🎖️ pic.twitter.com/hbvDcaH88l

— FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) March 28, 2025