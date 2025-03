Cholet et Dijon en position de force après les demi-finales aller de la FIBA Europe Cup !

Quelques heures avant d’entamer sa demi-finale de FIBA Europe Cup, Cholet apprenait la blessure de son pivot Bastien Vautier, out pour cette fin d’aventure européenne (3 à 5 semaines d’absence). Pas la meilleure façon d’aborder un dernier carré européen, surtout quand l’enfer vous ait promis au sein d’une PAOK Arena (8 200 spectateurs) qui peut s’avérer assourdissante les soirs d’Europe. Mais encore une fois ce mercredi 26 mars, l’équipe de Fabrice Lefrançois a su démontrer qu’elle était un véritable collectif cette saison.

Même en l’absence de son meilleur marqueur cette saison (11,6 points par match), CB a su sortir vainqueur de la manche aller de sa demi-finale de FIBA Europe Cup l’opposant au PAOK Salonique. Au terme d’une partie accrochée, où chaque équipe a eu ses momentums, Cholet Basket s’est imposé sur la plus petite des marges (88-89). Porté par un Gérald Ayayi intouchable (26 points à 11/12 aux tirs !), CB a dominé les débats dans le second acte, sans toutefois réussir à décrocher l’équipe de Massimo Cancellieri.

Et même quand cette dernière est passé devant dans les quatre dernières minutes (81-78), les Maugeois n’ont pas été submergé par le contexte. Avec leur homme fort du soir, Ayayi, ainsi que l’ancien joueur du PAOK, Jamuni McNeace (13 points), Cholet a su répondre du tac au tac, jusqu’à même inscrire le dernier panier, celui de la victoire, sur un énième dunk de l’Américain.

WHAT A PLAY TO END THE GAME! 🤩@CB_officiel gets the 1-point win in the opening #FIBAEuropeCup Semi-Finals with this perfect set-up & finish in the last seconds! pic.twitter.com/9ty63TnYdJ

— FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) March 26, 2025